SpaceX fa la storia, navicella Starship recuperata al volo al rientro alla rampa di lancio: il video

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Per la prima volta nella storia è stato recuperato un veicolo spaziale al rientro sulla Terra dopo un viaggio nello spazio. A compiere l’impresa SpaceX, l’azienda di Elon Musk, che ha recuperato la navicella Starship nella base Starbase in Texas, da dove era partita. Il veicolo è stato preso al volo da due grosse braccia meccaniche e agganciato alla rampa di lancio. Un passo importante verso l’obiettivo dell’azienda di rendere completamente riutilizzabile l’intero sistema di lancio di Starship.

SpaceX recupera per la prima volta un veicolo spaziale

SpaceX fa la storia recuperando al volo per la prima volta un veicolo spaziale al rientro sulla Terra. L’azienda di Elon Musk è riuscita a far atterrare la navicella Starship sulla rampa di lancio da cui era partita 22 ore prima.

È successo nella notte tra sabato 14 e domenica 15 novembre nella base di lancio Starbase di Boca Chica, in Texas. La navicella Starship è stata presa al volo da due gigantesche braccia meccaniche e agganciata alla rampa di lancio.

ANSA

Starship recuperata al volo alla rampa di lancio

Il test per il nuovo sistema di lancio di SpaceX, il quindicesimo, era partito nella giornata di venerdì 13. Spinta dal grosso razzo propulsore Super Heavy, Starship ha portato in orbita 26 nuovi satelliti della galassia Starlink. E ha poi compiuto 14 giri attorno alla Terra prima di rientrare nell’atmosfera, 22 ore dopo il lancio.

In una manovra senza precedenti, l’astronave Starship è scesa con estrema precisione sulla base di lancio ed è stata agganciata in volo dalle gigantesche braccia della torre di lancio.

A differenza di quanto accaduto con successo in passato, a causa di un problema tecnico il booster Super Heavy non è tornato alla base e ha effettuato un ammaraggio nel golfo del Messico.

Perché è importante

Si tratta di un importante traguardo ingegneristico della storia aerospaziale, un progresso decisivo verso l’obiettivo di SpaceX di rendere completamente riutilizzabile l’intero sistema di lancio, con il recupero di entrambe le sue componenti, razzo propulsore e navicella.

L’azienda aerospaziale di Elon Musk lavora da anni per sviluppare un sistema di lancio completamente riutilizzabile, in modo da abbattere i costi dei viaggi spaziali e realizzare razzi molto più potenti di quelli usati attualmente per portare satelliti in orbita o equipaggi sulla Stazione spaziale internazionale.

Un sistema che potrebbe rendere realtà il progetto di Musk di portare un giorno degli astronauti su Marte. Per raggiungere destinazioni lontane come il pianeta rosso un’astronave deve essere rifornita di carburante mentre è in orbita, da altre navicelle “cisterna”. Servono quindi diversi voli: con questo sistema si potrebbe lanciare più razzi nel giro di pochi giorni, rendendo possibili e più sostenibili economicamente questo tipo di viaggi.