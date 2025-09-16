Spagna annuncia il boicottaggio di Eurovision 2026 contro Israele dopo Islanda, Irlanda, Olanda e Slovenia

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Alta tensione intorno all’Eurovision Song Contest 2026, previsto a Vienna dal 12 al 16 maggio. Il Consiglio di amministrazione di Rtve, la televisione pubblica spagnola, ha deciso ufficialmente il ritiro della Spagna dalla competizione nel caso in cui venga confermata la partecipazione di Israele. Una presa di posizione politica che porta Madrid ad allinearsi con Islanda, Irlanda, Paesi Bassi e Slovenia, Paesi che già avevano annunciato il boicottaggio in segno di protesta per la guerra a Gaza.

La Spagna annuncia il boicottaggio di Eurovision 2026

La decisione di Rtve è stata approvata a larga maggioranza: 10 voti favorevoli, 4 contrari e 1 astenuto.

Come riporta ANSA, il presidente José Pablo Lopez ha spiegato che il provvedimento non intacca la programmazione del Benidorm Fest, la rassegna spagnola che ogni anno seleziona il rappresentante per l’Eurovision, ma rappresenta un atto politico volto a esercitare pressione sull’Unione Europea di Radiodiffusione (Ebu), che a dicembre deciderà l’elenco ufficiale dei partecipanti.

Il pubblico di Israele durante l’Eurovision 2025

Il precedente della Russia e le accuse a Israele

La Spagna e gli altri Paesi che hanno annunciato il boicottaggio chiedono che Israele venga escluso, come avvenuto nel 2022 con la Russia dopo l’invasione dell’Ucraina.

Allora l’Ebu giustificò l’esclusione delle emittenti russe con la violazione dei valori del servizio pubblico.

Per Israele, invece, la posizione dell’organizzazione resta ferma: la competizione riguarda le emittenti, non i governi, e l’emittente israeliana Kan è membro dell’Ebu da decenni.

Dallo scoppio della guerra a Gaza nell’ottobre 2023, la partecipazione di Israele è diventata fortemente contestata.

Oltre 70 artisti internazionali avevano già firmato una petizione chiedendone l’esclusione, senza però ottenere riscontri.

La posizione del governo spagnolo

Il premier Pedro Sanchez è intervenuto sulla vicenda con parole nette: “Fino a che non avrà fine la barbarie, né Russia né Israele devono essere presenti a nessuna competizione internazionale”.

Sulla stessa linea il ministro della Cultura Ernest Urtasun, che ha ribadito: “Come hanno fatto Irlanda, Slovenia, Islanda e Paesi Bassi, se non riusciamo a espellere Israele, la Spagna non deve partecipare”.

La questione è diventata tema di dibattito politico interno.

Già durante la scorsa edizione dell’Eurovision, i commentatori spagnoli avevano denunciato in diretta la situazione a Gaza, e la stessa Rtve aveva trasmesso un messaggio a favore dei diritti umani: “Di fronte ai diritti umani, il silenzio non è un’opzione. Pace e giustizia per la Palestina”.

La risposta di Israele

Dal canto suo, il direttore della tv pubblica israeliana, Golan Yochpaz, ha respinto ogni ipotesi di ritiro: “Non c’è motivo per cui Israele non debba continuare a far parte di questo evento culturale, che non può diventare politico”.

L’Ebu, per ora, non ha commentato la decisione della Spagna, ma la questione sarà affrontata nell’assemblea di dicembre.