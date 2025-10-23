Spagna contro il cambio dell'ora, il premier Sánchez chiede all'Ue di togliere il passaggio da legale a solare

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Come ogni anno, torna il consueto appuntamento con il cambio dell’ora. Nella notte tra il 25 e il 26 ottobre, in Italia e in tanti altri Paesi del mondo le lancette dell’orologio si sposteranno un’ora indietro, segnando il passaggio dall’ora legale a quella solare. A pochi giorni dal cambio, il premier spagnolo Pedro Sanchez rilancia la proposta all’Ue di abolire il passaggio, riaprendo così un dibattito annoso incentrato sui benefici dell’ora legale e sugli effetti sulla salute del cambio dell’ora.

Il premier spagnolo Sanchez chiede all’Ue l’abolizione dell’ora legale

“Come sapete, questa settimana si torna a cambiare l’ora. Un’altra volta. E francamente non ha senso“.

Con un video pubblicato sul suo account X il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha chiesto che venga eliminato il cambio dell’ora, riaprendo un dibattito che va avanti da anni.

Sanchez ha spiegato che la Spagna intende chiedere ufficialmente all’Unione Europea di eliminare il passaggio da ora legale a solare.

E ha ricordato che il Parlamento europeo aveva già votato sei anni fa per abolire il cambio dell’ora, ma la misura non era mai arrivata al Consiglio Ue per la mancanza di un accordo tra gli Stati membri.

Nel video Sanchez ha detto che “in tutti i sondaggi che hanno interrogato gli spagnoli e gli europei, la maggioranza si è dichiarata contraria al cambio dell’ora”.

Inoltre la scienza dice che il cambio dell’ora “non implica un risparmio energetico, anzi altera i ritmi biologici due volte l’anno”.

Quando scatta l’ora solare

Il cambio dell’ora avverrà tra pochi giorni, come sempre nell’ultima domenica del mese di ottobre.

Le lancette dell’orologio saranno spostate un’ora indietro nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025, sancendo il passaggio dall’ora legale all’ora solare.

Spagna contro il cambio dell’ora

Nei giorni scorsi il governo spagnolo si è mosso in sede europea per riproporre l’abolizione del cambio dell’ora, inserendola all’ordine del giorno della riunione del Consiglio dell’Unione Europea sull’energia.

Dalla Commissione Ue è arrivata una parziale apertura: la vicepresidente (spagnola) Teresa Ribera ha detto che è il “momento giusto” per abolire il cambio dell’ora, facendo riferimento alla scadenza del calendario comunitario.

Nel 2026 scade infatti il calendario delle date in cui viene fatto il cambio, stabilito dalla Commissione Europea ogni cinque anni.

Mentre il commissario all’Energia Dan Jorgensen ha detto che a breve verrà fatto un nuovo studio sugli effetti del cambio dell’ora.

Il dibattito su pro e contro del cambio dell’ora

L’ora legale era stata introdotta per la prima volta durante la prima guerra mondiale, per sfruttare di più la luce solare e risparmiare sui consumi di energia.

Il sistema attuale in vigore nei Paesi Ue deriva da una direttiva europea del 2001.

Da tempo si discute sull’effettiva utilità di continuare a conservare l’ora legale e il cambio con l’ora solare due volte all’anno. I motivi per abolire il cambio dell’ora sono sostanzialmente due secondo i critici.

L’adozione dell’ora legale porta a risparmi in termini di consumi energetici, ma secondo quelli che vogliono abolirla questi non sarebbero così significativi.

L’altra ragione sono i possibili effetti negativi sulla salute del cambio dell’ora.

Nel corso degli anni diversi studi scientifici hanno evidenziato come il cambio dell’ora possa avere un’influenza negativa sul ritmo circadiano, il nostro orologio interno che regola il ciclo sonno-veglia, fondamentale per la salute del corpo.