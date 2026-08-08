Spagna, controlli per chi arriva dall’Italia: cosa cambia per i viaggiatori, chi viene fermato e fino a quando

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Dopo la crisi di Ceuta è scontro aperto tra Italia e Spagna, con le relazioni diplomatiche che raggiungono il livello più basso da molti anni a questa parte. Madrid ha ripristinato controlli temporanei alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall’Italia fino alla mezzanotte del 7 settembre, dopo la decisione di Roma di sospendere momentaneamente il trattato di Schengen. La Farnesina accusa apertamente il Governo Sanchez di avere messo in atto una “misura di ritorsione”.

Andare in Spagna, quali documenti

Per chi deve partire per la Spagna, dunque, la principale novità riguarda i controlli all’arrivo negli aeroporti e nei porti.

Non cambiano invece i requisiti ordinari per l’ingresso: per i cittadini italiani restano validi passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio per tutta la durata del soggiorno all’estero.

Controlli per chi va in Spagna dall’Italia in aereo

Come è evidente, sarebbe arduo per le autorità spagnole effettuare controlli a tappeto su tutti i viaggiatori provenienti dall’Italia, soprattutto con così poco preavviso.

Nel periodo di alta stagione, controlli su larga scala costringerebbero le compagnie aeree a dover rimodulare la propria offerta, con rallentamenti e cancellazioni a cascata. Sarebbe il caos. Per questo i controlli vengono fatti a campione: Sky Tg24 riporta che attualmente i controlli riguardano il 5-10% dei viaggiatori sui voli provenienti dall’Italia.

Andando in concreto, per quanto riguarda i viaggiatori italiani in Spagna vengono controllate mediamente circa 15 persone sui voli di medie dimensioni e circa 25 su quelli più grandi. Ogni volo viene presidiato da un numero di agenti variabile tra 2 e 4, in base al volume dei passeggeri.

Le verifiche riguardano l’identità e la nazionalità dei viaggiatori. Nel caso dei cittadini di Paesi terzi, viene controllato anche il visto o il permesso di soggiorno.

I primi controlli hanno riguardato gli aeroporti di Madrid e Barcellona, per poi essere estesi ad altri scali: Malaga, Siviglia, Valencia, Alicante, Bilbao, Palma e Ibiza. I controlli possono avvenire all’uscita dell’aereo oppure sulla pista, sotto le scalette dell’aereo.

Controlli anche nei porti

Il ripristino dei controlli riguarda anche il traffico marittimo proveniente dall’Italia: sono coinvolti i porti spagnoli che accolgono navi da crociera, tra cui Barcellona, Valencia, Ibiza e Maiorca. Anche in questo caso i controlli vengono effettuati a campione.

La mediazione dell’Ue

“Oggi sono stato in contatto sia con il ministro dell’Interno spagnolo che con quello italiano. Entrambi hanno confermato che i controlli alle frontiere interne sono temporanei. Ho sottolineato i progressi che abbiamo compiuto nel contrastare l’immigrazione illegale e che la fiducia tra gli Stati membri è la nostra risorsa più preziosa”. Lo ha scritto sui social il commissario Ue agli Affari Interni, Magnus Brunner.

“Le autorità spagnole ci hanno assicurato che gli eventi a Ceuta non avranno effetti duraturi sull’area Schengen. È per questo che ci sono segnali dall’Italia che i controlli potrebbero essere revocati presto”, ha concluso Brunner.