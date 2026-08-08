Spagna, controlli per chi arriva dall’Italia: cosa cambia per i viaggiatori, chi viene fermato e fino a quando
I viaggiatori italiani diretti in Spagna vengono controllati a campione: si stima che venga fermato fra il 5% e il 10% dei turisti dall'Italia
Dopo la crisi di Ceuta è scontro aperto tra Italia e Spagna, con le relazioni diplomatiche che raggiungono il livello più basso da molti anni a questa parte. Madrid ha ripristinato controlli temporanei alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall’Italia fino alla mezzanotte del 7 settembre, dopo la decisione di Roma di sospendere momentaneamente il trattato di Schengen. La Farnesina accusa apertamente il Governo Sanchez di avere messo in atto una “misura di ritorsione”.
- Andare in Spagna, quali documenti
- Controlli per chi va in Spagna dall'Italia in aereo
- Controlli anche nei porti
- La mediazione dell'Ue
Andare in Spagna, quali documenti
Per chi deve partire per la Spagna, dunque, la principale novità riguarda i controlli all’arrivo negli aeroporti e nei porti.
Non cambiano invece i requisiti ordinari per l’ingresso: per i cittadini italiani restano validi passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio per tutta la durata del soggiorno all’estero.
Controlli per chi va in Spagna dall’Italia in aereo
Come è evidente, sarebbe arduo per le autorità spagnole effettuare controlli a tappeto su tutti i viaggiatori provenienti dall’Italia, soprattutto con così poco preavviso.
Nel periodo di alta stagione, controlli su larga scala costringerebbero le compagnie aeree a dover rimodulare la propria offerta, con rallentamenti e cancellazioni a cascata. Sarebbe il caos. Per questo i controlli vengono fatti a campione: Sky Tg24 riporta che attualmente i controlli riguardano il 5-10% dei viaggiatori sui voli provenienti dall’Italia.
Andando in concreto, per quanto riguarda i viaggiatori italiani in Spagna vengono controllate mediamente circa 15 persone sui voli di medie dimensioni e circa 25 su quelli più grandi. Ogni volo viene presidiato da un numero di agenti variabile tra 2 e 4, in base al volume dei passeggeri.
Le verifiche riguardano l’identità e la nazionalità dei viaggiatori. Nel caso dei cittadini di Paesi terzi, viene controllato anche il visto o il permesso di soggiorno.
I primi controlli hanno riguardato gli aeroporti di Madrid e Barcellona, per poi essere estesi ad altri scali: Malaga, Siviglia, Valencia, Alicante, Bilbao, Palma e Ibiza. I controlli possono avvenire all’uscita dell’aereo oppure sulla pista, sotto le scalette dell’aereo.
Controlli anche nei porti
Il ripristino dei controlli riguarda anche il traffico marittimo proveniente dall’Italia: sono coinvolti i porti spagnoli che accolgono navi da crociera, tra cui Barcellona, Valencia, Ibiza e Maiorca. Anche in questo caso i controlli vengono effettuati a campione.
La mediazione dell’Ue
“Oggi sono stato in contatto sia con il ministro dell’Interno spagnolo che con quello italiano. Entrambi hanno confermato che i controlli alle frontiere interne sono temporanei. Ho sottolineato i progressi che abbiamo compiuto nel contrastare l’immigrazione illegale e che la fiducia tra gli Stati membri è la nostra risorsa più preziosa”. Lo ha scritto sui social il commissario Ue agli Affari Interni, Magnus Brunner.
“Le autorità spagnole ci hanno assicurato che gli eventi a Ceuta non avranno effetti duraturi sull’area Schengen. È per questo che ci sono segnali dall’Italia che i controlli potrebbero essere revocati presto”, ha concluso Brunner.