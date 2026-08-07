Spagna Italia Schengen sospeso, la risposta di Pedro Sanchez: controlli alle frontiere fino al 7 settembre

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

La crisi diplomatica tra Italia e Spagna si aggrava. Il governo di Madrid ha deciso di ripristinare temporaneamente i controlli alle frontiere interne di porti e aeroporti per i viaggiatori provenienti dall’Italia. La misura entrerà in vigore dalle 00.00 di sabato 8 agosto e resterà valida, salvo modifiche, fino alle 00.00 del 7 settembre. Secondo quanto comunicato dall’esecutivo spagnolo, i controlli saranno effettuati “in maniera aleatoria” e riguarderanno identità, nazionalità e, per i cittadini di Paesi terzi, visto e permesso di soggiorno. Questa la risposta della Spagna dopo l’ultimatum al governo italiano.

Spagna Italia stop Schengen, controlli alle frontiere

Come riporta El Pais, la decisione arriva dopo che il governo guidato da Giorgia Meloni aveva introdotto controlli per i cittadini provenienti dalla Spagna, motivando la scelta con la pressione migratoria legata agli ingressi a Ceuta.

Il governo spagnolo ha scelto di alzare il livello dello scontro dopo le misure adottate da Roma.

Aveva già avvertito l’Italia che, se le restrizioni non fossero state ritirate entro domenica 9 agosto, Madrid avrebbe adottato “misure proporzionali per proteggere gli interessi e la dignità dei suoi cittadini”.

La risposta italiana è arrivata poche ore dopo facendo sapere di non avere intenzione di riconsiderare la misura almeno fino al 15 agosto.

In un comunicato, il governo italiano ha affermato che “l’Italia non accetta ultimatum né imposizioni dall’esterno per quanto riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere”.

Cosa succede ai viaggiatori

I principali effetti della crisi ricadono sui viaggiatori tra Italia e Spagna.

Nei porti e negli aeroporti spagnoli saranno effettuati controlli sui passeggeri in arrivo dall’Italia.

El Pais, intanto, riporta che da Roma è stato precisato che i cittadini spagnoli sono esentati dai controlli straordinari, rivolti soprattutto ai cittadini extracomunitari.

Nella pratica, però, le verifiche hanno già causato code e attese in alcune terminal.

All’aeroporto di Fiumicino, che durante l’estate riceve tra 55 e 60 voli al giorno dalla Spagna, alcuni passeggeri di un volo Iberia da Madrid hanno riferito che la polizia chiedeva i documenti già nel collegamento tra aereo e terminal.

I numeri dei viaggi tra Italia e Spagna

La tensione diplomatica coinvolge due Paesi con un flusso turistico molto intenso.

Fino a giugno oltre 11 milioni di passeggeri si sono spostati in aereo tra Italia e Spagna.

Nel solo mese di giugno i passeggeri sono stati più di 2 milioni.

Il turismo tra i due Paesi è consistente in entrambe le direzioni.

Nel 2025 più di 5,7 milioni di turisti italiani hanno viaggiato in Spagna, mentre i turisti provenienti dalla Spagna sono stati circa 5,8 milioni.

Per questo la reintroduzione dei controlli, anche se temporanea, può incidere su tempi di viaggio, procedure di ingresso e gestione degli scali.