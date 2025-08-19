Spagna, l'ultima ondata di caldo è devastante e provoca oltre mille morti: le temperature arrivate a 45 gradi

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Le ondate di calore che hanno investito la Spagna hanno avuto un impatto devastante, L’ultima, in particolare, la più lunga, registrata dal 3 al 18 agosto, è stata anche la più letale con 1.149 decessi attribuibili alle temperature roventi, che nel sud della penisola iberica si sono attestate sui 45° C.

Nel corso dell’estate 2.635 morti

Secondo le stime del Sistema di Monitoraggio della Mortalità quotidiana (MoMo), gestito dal Centro Nazionale di Epidemiologia dell’Istituto di Sanità Carlos III, dall’inizio della stagione estiva si sono registrate 2.635 morti attribuibili alle ondate di calore, con un incremento del 40% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Il sistema MoMo, pur non potendo stabilire un nesso di causalità definitivo, elabora una stima attendibile dei decessi in eccesso rispetto alle aspettative storiche, incrociando i dati di mortalità giornaliera con quelli delle temperature forniti dall’Agenzia Meteorologica Nazionale spagnola (Aemet).

IPA

Il dato più preoccupante riguarda le fasce fragili della popolazione: la quasi totalità delle vittime (2.529) era rappresentata da persone con più di 65 anni, in particolare da ultra 75enni, per i quali il caldo record avrebbe aggravato condizioni mediche preesistenti, come malattie respiratorie o cardiopatie.

Colpi di calore e incendi

Il calore comunque ha ucciso anche in modo diretto. Almeno 23 persone sono morte per un colpo di calore, un numero che ha già superato i decessi diretti registrati in estate negli ultimi due anni.

Oltre alle vittime, le temperature torride hanno reso ancora più arduo il lavoro di vigili del fuoco e militari impegnati nelle operazione di spegnimento degli incendi boschivi, che dal 3 agosto sferzano il nordovest della Spagna.

La tregua climatica, prevista da Aemet, è attesa con la speranza che un calo delle temperature e l’arrivo di piogge nel versante nord possa alleggerire l’emergenza su tutti i fronti.

Situazione “dantesca” e senza precedenti

“Stiamo vivendo una situazione di incendi dantesca e senza precedenti. Nei 20 anni dalla creazione dell’Unità di emergenza dell’esercito i militari non avevano visto nulla di simile”. Lo ha detto la ministra spagnola della Difesa, Margarita Robles, in un’intervista alla radio Cadena Ser.

Robles ha assicurato che gli uomini e i mezzi sollecitati dalle regioni colpite come Castiglia e Leon, Galizia ed Estremadura, sono stati inviati “dal primo momento”, ribadendo che “le forze armate con l’Ume sono mobilitate dal 2 agosto” sul fronte del fuoco.

Tuttavia, la titolare della Difesa ha riconosciuto che “la situazione è molto complicata” e “mai vista prima di tale portata”, poiché “il fumo rende impossibile l’intervento aereo, provocando l’enorme frustrazione dei piloti dell’Ume,” per i numerosi focolari che “si retro-alimentano con una virulenza straordinaria”.

La fine dell’ondata di calore è attesa anche per questo: per mettere sotto controllo i vasti roghi che dai primi di agosto sferzano il nordovest della penisola iberica.