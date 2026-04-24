Spagna sospesa dalla Nato come ritorsione di Trump, funzionario Usa svela la mail del Pentagono contro Sanchez

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Una fuga di notizie interna al Pentagono, rivelata dall’agenzia Reuters il 24 aprile 2026, ha scatenato un terremoto diplomatico all’interno della Nato. Una mail preparata da Elbridge Colby, principale consigliere politico del Dipartimento della Difesa statunitense, delinea una serie di “punizioni” per gli alleati europei ritenuti non collaborativi nel conflitto tra Stati Uniti e Iran. Tra le opzioni più clamorose figurano la sospensione della Spagna dalla Nato.

Spagna sospesa dalla Nato come ritorsione

Il pomo della discordia è il rifiuto del premier spagnolo Pedro Sanchez di concedere l’uso delle basi militari di Rota e Morón, oltre ai diritti di sorvolo, per le operazioni belliche contro Teheran.

Secondo il funzionario Usa che ha svelato il contenuto della mail, l’amministrazione Trump considera l’accesso alle basi (ABO – Access, Basing and Overflight) come il requisito minimo fondamentale per far parte della Nato.

La proposta di sospendere Madrid avrebbe un valore simbolico devastante, volto a “ridurre il senso di presunzione degli alleati europei” e a inviare un segnale forte agli altri membri, inclusa l’Italia, accusati di non condividere l’onere della sicurezza collettiva.

Sanchez ha reagito con freddezza: “Non lavoriamo sulle e-mail, ma sui documenti ufficiali”.

Il ricatto alle Falkland e l’asse Trump-Milei

Il documento del Pentagono non risparmia nemmeno il Regno Unito.

Nonostante la storica alleanza, Trump ha ripetutamente insultato il premier Keir Starmer, definendolo “codardo” e definendo le portaerei britanniche “giocattoli” per l’esitazione di Londra a unirsi al blocco navale nello Stretto di Hormuz.

Come ritorsione, gli Usa potrebbero smettere di riconoscere la sovranità britannica sulle Falkland, strizzando l’occhio al presidente argentino Javier Milei, noto alleato di Trump.

Milei si è detto entusiasta: “Stiamo facendo progressi come mai prima d’ora affinché le Malvinas tornino in mano argentina”.

Cosa dice il diritto e cosa possono fare gli Usa

Dal punto di vista giuridico, la posizione degli Stati Uniti appare complessa. Ecco i punti chiave:

Assenza di basi legali: Il Trattato Nord Atlantico del 1949 non prevede la sospensione o l’espulsione di un membro. L’unica opzione contemplata (Art. 13) è la recessione volontaria .

Il Trattato Nord Atlantico del 1949 non prevede la sospensione o l’espulsione di un membro. L’unica opzione contemplata (Art. 13) è la . Convenzione di Vienna: Si potrebbe invocare l’Art. 60 per una “sostanziale violazione del trattato”, ma è difficile dimostrare che il negato uso di basi (regolate da accordi bilaterali e non Nato) costituisca tale violazione.

Si potrebbe invocare l’Art. 60 per una “sostanziale violazione del trattato”, ma è difficile dimostrare che il negato uso di basi (regolate da accordi bilaterali e non Nato) costituisca tale violazione. Espulsione “di fatto”: Gli Usa potrebbero tentare di isolare politicamente e operativamente la Spagna, seguendo il modello già applicato con la Turchia in passato, riducendo la condivisione di intelligence e la partecipazione ai comandi.

Il portavoce del Pentagono, Kingsley Wilson, ha confermato la linea dura: “Come ha detto il Presidente Trump, gli alleati non ci sono stati quando avevamo bisogno. Faremo in modo che non siano più una tigre di carta”.