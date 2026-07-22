Spara ai ladri in azienda a Crespellano che provano a investirlo, denunciato: era abusivo e senza porto d'armi

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A Crespellano un uomo ha sparato ad alcuni ladri che si erano intrufolati in un’azienda per portare via bobine di rame. I proiettili sono andati a vuoto. Stando al suo racconto, i ladri avrebbero tentato di investirlo con un muletto. L’uomo è stato denunciato: non era in possesso del decreto prefettizio per svolgere la mansione di guardia particolare giurata e il suo porto d’armi per difesa personale è risultato scaduto dal 2014.

Spari in azienda a Crespellano: cos’è successo

L’episodio, riportato da Il Resto del Carlino, è avvenuto all’alba di domenica 19 luglio.

Un uomo di 63 anni, che svolgeva la sorveglianza in una azienda di elettromeccanica di Crespellano, si è accorto di un tentato furto, non andato a segno dopo che lo stesso 63enne ha aperto il fuoco contro i ladri, mettendoli in fuga.

La testimonianza dell’uomo

L’allarme anti-intrusione dell’azienda ha richiamato sul posto i carabinieri del Radiomobile della compagnia di Casalecchio di Reno.

A loro, l’uomo ha riferito di essersi recato a controllare l’area impugnando il suo revolver e poi, giunto sul posto, si è trovato di fronte a una persona alla guida di un muletto, intento a trasportare alcune bobine di rame verso due furgoni, supportato dai suoi complici.

Stando alla testimonianza del custode, vistosi scoperto, il conducente del muletto avrebbe indirizzato il mezzo pesante contro di lui. Sentendosi minacciato, il 63enne ha scaricato l’intero tamburo della pistola. I proiettili sono andati a vuoto, conficcandosi nella parete dell’azienda.

Spaventati, i ladri hanno abbandonato furgoni e refurtiva e sono fuggiti a bordo di una Fiat Punto in direzione di Zola Predosa. L’auto, successivamente abbandonata, è stata ritrovata dai carabinieri. Tutti i mezzi sono stati posti sotto sequestro in attesa delle disposizioni dell’Autorità giudiziaria.

Perché l’uomo è stato denunciato

La vicenda di Crespellano, in provincia di Bologna, si è conclusa con una denuncia per il 63enne.

Dai successivi accertamenti è emerso che l’uomo non fosse in possesso del decreto prefettizio per svolgere la mansione di guardia particolare giurata. Il porto d’armi per difesa personale, inoltre, è risultato scaduto dal 2014.

Il custode è stato denunciato dai carabinieri di Crespellano alla Procura per porto abusivo di armi, esercizio abusivo di una professione e accensioni ed esplosioni pericolose.

I militari hanno sequestrato il revolver utilizzato e altre cinque armi (due fucili e tre pistole), regolarmente denunciate e custodite nell’abitazione dell’uomo.