Spara ai ladri in casa a Centola e ne uccide uno, indagato per omicidio colposo e occultamento di cadavere

Ha sparato ai ladri in casa a Centola e uno di loro, un 25enne di origine albanese, è stato ritrovato morto in zona impervia a San Severino di Centola. Il proprietario dell’abitazione, un 60enne, è indagato per omicidio colposo e occultamento di cadavere. Un altro ladro è ricoverato, mentre un terzo è ancora irreperibile.

Ladri in casa a Centola: accusa di omicidio colposo per il proprietario

Come riporta La Città di Salerno, il fatto è avvenuto nella notte tra il 22 e il 23 giugno a Foria di Centola, frazione del comune del Salernitano.

Dopo aver sorpreso i ladri in casa, il proprietario, un uomo di 60 anni, ha risposto sparando con un fucile da caccia, ferendo almeno due persone.

Il furto è avvenuto a Centola, in provincia di Salerno

Il ritrovamento del cadavere

Le ricerche sono durate circa 48 ore. Il corpo del presunto autore del furto, un 25enne albanese, è stato infine rinvenuto in una zona impervia di San Severino di Centola, coperto da teli e situato in un dirupo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Sapri, unità cinofile e mezzi aerei, insieme a familiari e connazionali della vittima.

Il cadavere è stato trasferito per autopsia al San Luca di Vallo.

Sulla base delle prime analisi, l’uomo sarebbe stato raggiunto da un colpo da fuoco partito molto probabilmente dal fucile del proprietario.

La ricostruzione della dinamica

Sul luogo del ritrovamento, il magistrato Francesco Rotondo ha disposto il sequestro della salma. Emergono elementi inquietanti: oltre al corpo, è stata trovata una pistola trafugata durante il furto, permettendo di ipotizzare che i ladri fossero armati.

Resta da accertare chi abbia aperto il fuoco per primo: in base ai primi accertamenti, il proprietario della casa è stato iscritto sul registro degli indagati per omicidio colposo e occultamento di cadavere, circostanza che lascerebbe intendere azione non intenzionale, ma non esclude responsabilità.

La vittima lascia una bambina

Il 25enne era incensurato e lascia una bambina di circa tre anni. Sul luogo del ritrovamento si è registrata tensione tra i presenti, con familiari e amici della vittima che hanno contestato duramente la dinamica proposta dagli investigatori.

In corso accertamenti per verificare se sia stato depositato o trasportato lì dopo la morte, ipotesi che potrebbe aggravare la posizione del proprietario con l’aggravante dell’occultamento volontario della salma.