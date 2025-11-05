Spara al ladro in casa sua a Rovigo, per Meloni "difesa sempre legittima": con la nuova legge non è indagato

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato un caso di cronaca avvenuto a Grignano Polesine, frazione di Rovigo. Un sessantenne ha sparato a un ladro, entrato insieme ad alcuni complici nella sua abitazione, colpendolo di striscio. L’uomo non è indagato per eccesso di legittima difesa.

Spara a un ladro entratogli in casa a Rovigo

Attorno alle 18:30 di lunedì 3 novembre a Grignano Polesine, alla periferia di Rovigo, un uomo di 60 anni ha sparato a un ladro che si era introdotto nella sua abitazione insieme ad alcuni complici.

La dinamica non è chiara. Secondo l’agenzia di stampa Adnkronos, l’uomo avrebbe sentito rumori nella propria abitazione, nelle campagne del Polesine, avrebbe imbracciato un fucile e sarebbe andato a controllare, trovando la banda di ladri.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà Grignano Polesine, frazione di Rovigo

I colpi avrebbero ferito lievemente uno dei malviventi, che si sono subito dati alla fuga. Le autorità li stanno cercando e ritengono che il ferito non sia grave, vista la scarsa quantità di sangue sulla scena.

Il commento di Giorgia Meloni

L’episodio è stato commentato sui social dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che in un post sulla piattaforma X dedicato alla vicenda ha scritto: “La difesa è sempre legittima“.

Si tratta di uno degli slogan della campagna elettorale del centrodestra, utilizzato sia da Fratelli d’Italia sia dalla Lega, che fa riferimento al concetto di legittima difesa, modificato da una legge del 2019.

In passato in caso come quello di Rovigo, le autorità indagavano sulla persona che aveva sparato come “atto dovuto”, per verificare che non fosse stato commesso il reato di eccesso di legittima difesa. Ora le cose sono leggermente cambiate.

Perché l’anziano non è indagato

La legge del 2019 che ha modificato il concetto di legittima difesa ha delineato con chiarezza l’ambito in cui l’autorità giudiziaria può intervenire in un caso come quello di Grignano Polesine.

In episodi come questo, in cui non ci sono vittime né persone in pericolo di vita, si valuta principalmente se gli aggressori che hanno causato la difesa da parte della vittima fossero o meno in fuga quando sono stati colpiti.

Nel caso di Grignano Polesine, gli spari sono avvenuti all’interno della casa del sessantenne e non dopo, durante la fuga dei ladri. Quindi l’uomo non è stato indagato.