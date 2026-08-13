Spara all'ex compagna a Mongrassano dopo la lite e poi tenta il suicidio, entrambi in gravi condizioni

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

A Mongrassano un uomo di 30 anni avrebbe sparato al culmine di una lite contro l’ex compagna, sua coetanea, per poi tentare di togliersi la vita. Entrambi sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Annunziata di Cosenza. Le indagini sono affidate ai carabinieri per chiarire la precisa dinamica dei fatti. I due protagonisti della vicenda avrebbero vissuto in Germania e, dopo la separazione, la donna sarebbe rientrata in Calabria, dove poi è stata raggiunta dall’ex compagno.

Cosa è successo a Mongrassano

A ricostruire quanto accaduto a Mongrassano, nel Cosentino, è l’agenzia ANSA: un uomo di 30 anni avrebbe sparato contro l’ex compagna e poi avrebbe tentato di togliersi la vita utilizzando la stessa pistola.

Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, sono intervenuti i sanitari del 118. Entrambi i feriti sono stati trasportati d’urgenza nell’ospedale Annunziata di Cosenza.

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Le indagini sul caso di Mongrassano

Le indagini sul caso sono state affidate ai Carabinieri, cui spetta il compito di chiarire la precisa dinamica dei fatti.

In base alle prime ricostruzioni, la coppia avrebbe vissuto in Germania e si sarebbe successivamente separata. La donna sarebbe rientrata in Calabria e l’uomo l’avrebbe raggiunta nella giornata di mercoledì 12 agosto, probabilmente, nel tentativo di riallacciare i rapporti.

Di fronte al diniego di quest’ultima, però, la discussione tra i due sarebbe degenerata e il trentenne avrebbe sparato alla donna.

Come stanno i protagonisti del caso Mongrassano

Stando a quanto riportato dal Corriere della Calabria sia l’uomo che l’ex compagna verserebbero in gravi condizioni all’ospedale Annunziata di Cosenza.

La donna è attualmente sottoposta a intervento chirurgico, mentre il 30enne verrà sottoposto a un’operazione al cranio.

La pistola era a piombini o ad aria compressa?

La Gazzetta del Sud ha fornito ulteriori dettagli sull’episodio, avvenuto poco prima delle 5 del mattino di giovedì 13 agosto.

La donna è la madre di un bambino di circa un anno.

L’arma utilizzata a Mongrassano potrebbe essere una pistola a piombini o ad aria compressa. La donna sarebbe stata perforata in alcuni tessuti, con danneggiamento di vasi sanguigni o altri organi.