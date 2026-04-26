Attentato alla cena di Donald Trump con i giornalisti a Washington, uomo spara: cos'è successo

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Spari alla cena con Donald Trump. Momenti di panico nella notte italiana a Washington al gala dei corrispondenti della Casa Bianca, a cui partecipavano anche il presidente e i vertici dell’amministrazione Usa. Un uomo armato ha sparato diversi colpi prima di venire bloccato dagli agenti del Secret Service, uno dei quali è rimasto ferito. Portati via in sicurezza il presidente Trump e il vice Vance. In corso le indagini, non è chiaro se l’obiettivo dell’attentato fosse proprio Trump, come appare presumibile.

Spari alla cena con Donald Trump a Washington

L’attentato è avvenuto nella serata di sabato 25 aprile attorno alle 20.30 locali (le 02:30 in Italia) all’hotel Washington Hilton, dove era in corso la cena annuale dei corrispondenti della Casa Bianca.

Un uomo armato ha sparato diversi colpi nella lobby dell’hotel scatenando il panico nel salone, dove erano presenti oltre 2.600 giornalisti.

ANSA

Gli spari sono avvenuti a pochi metri dal presidente statunitense Donald Trump, che partecipava per la prima volta all’evento.

L’attentato alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca

Oltre a Trump e alla moglie Melania erano presenti al gala anche altri importanti esponenti dell’amministrazione Usa: il vicepresidente JD Vance, il segretario alla Difesa Pete Hegseth, il segretario di Stato Marco Rubio, il procuratore generale Todd Blanche e il capo dell’Fbi Kash Patel.

Secondo quanto ricostruito, un uomo armato ha aperto il fuoco, sparando diversi colpi prima di venire fermato dagli agenti del Secret Service.

Trump e Vance sono stati subito evacuati, mentre i tanti presenti, terrorizzati, hanno cercato riparo sotto ai tavoli o dietro le colonne.

L’aggressore è stato colpito e bloccato, mentre un agente è rimasto ferito: entrambi sono stati portati in ospedale ma non sono in pericolo di vita.

Arrestato l’attentatore: chi è

L’attentatore è stato identificato come Cole Tomas Allen, ingegnere 31enne di Torrance, in California.

Stando a quanto riferito dai media statunitensi, lavorava come insegnante e sviluppatore di videogiochi.

La procuratrice di Washington, Jeanine Pirro, ha affermato che l’uomo aveva un fucile, una pistola e alcuni coltelli. È stato incriminato per reati relativi alle armi da fuoco e aggressione.

In corso le indagini, ma da quanto emerso finora gli inquirenti ritengono che Allen abbia agito da solo.

“Al momento non abbiamo motivo di credere che altre persone siano coinvolte”, ha dichiarato in conferenza stampa la sindaca di Washington Muriel Bowser.

Il capo della polizia di Washington, Jeffery Carroll, ha riferito che è presto per stabilire chi intendesse colpire e quale fosse il movente.

Trump: “Voleva uccidere”

In una conferenza stampa subito dopo la sparatoria, il presidente Donald Trump ha dichiarato che ad agire sarebbe stato “un lupo solitario” che “voleva uccidere”.

Dell’attentatore Trump ha detto che è “una persona molto malata”.

Trump ha poi ricordato i precedenti attentati alla sua vita, a Butler in Pennsylvania e a Palm Beach in Florida, e ha invitato gli americani a “risolvere le differenze pacificamente“.