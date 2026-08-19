Spara alla compagna vicino Imperia dopo averla colpita in testa con una spranga e scappa: fermato 50enne

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

È stato fermato alla fine di una caccia all’uomo dopo aver sparato alla compagna e averla colpita con una spranga in testa. Un 50enne è stato catturato dai carabinieri nei boschi attorno Molini di Triora, in provincia di Imperia, mentre si nascondeva con ancora in pugno la pistola ad aria compressa che ha usato contro una donna francese. La vittima dell’aggressione è riuscita a mettersi in salvo ed è stata portata in ospedale: non è in pericolo di vita.

L’aggressione a Molini di Triora

Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione è avvenuta nel tardo pomeriggio di mercoledì 19 agosto al termine di una lite culminata con un’aggressione in un’abitazione dell’alta valle Argentine, in provincia di Imperia.

Il 50enne ha sparato contro la compagna con una pistola ad aria compressa, colpendola anche alla testa con una spranga. La donna è riuscita a sottrarsi alla ferocia dell’uomo, scappando da casa e rifugiandosi in un bosco.

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La caccia all’uomo nel bosco in provincia di Imperia

Nel bosco ha cercato la fuga anche l’aggressore, individuato e fermato dai carabinieri intervenuti con cinque pattuglie, al termine di una breve caccia all’uomo.

Soltanto quando hanno trovato e disarmato il 50enne, i militari si sono resi conto che la pistola non fosse un’arma da fuoco.

L’uomo è stato portato in caserma a Triora e potrebbe essere trasferito in una cella di sicurezza del comando carabinieri di Sanremo.

In corso le indagini sui motivi dell’aggressione: secondo quanto riportato dal Secolo XIX, i due sarebbero conviventi e sarebbero stati visti litigare già nella mattinata.

I soccorsi

La donna di origini francesi è stata trovata tra gli alberi dai vigili del fuoco intervenuti insieme al Soccorso Alpino e al personale sanitario con un equipaggio della Croce Verde di Arma di Taggia.

Gli operatore del 118 hanno trasportato la vittima dell’aggressione al pronto soccorso dell’ospedale Borea di Sanremo, dove ha ricevuto le cure per la ferita riportata alla mano per il colpo di pistola ad aria compressa e un trauma alla testa.