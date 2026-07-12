Spara alla titolare della palestra a Cagliari e poi si uccide, gli aveva rifiutato iscrizione a corso di danza

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragedia a Cagliari. Un uomo di 52 anni si è ucciso con un colpo di fucile dopo aver tentato di sparare alla titolare di una palestra. Illesa la donna, che è riuscita a mettersi al riparo. Da quanto emerso, a scatenare l’uomo sarebbe stato l’ennesimo rifiuto della donna alla richiesta di iscrizione a un corso di danza. Sul caso indagano gli investigatori della Squadra mobile.

Spara alla titolare della palestra a Cagliari e poi si uccide

L’episodio è avvenuto nella mattinata di oggi, domenica 12 luglio, a Cagliari, nel quartiere di Mulinu Becciu.

Un uomo di 52 anni residente in città si è ucciso con un colpo di fucile all’esterno di una palestra. Lo riporta Rai News.

Secondo quanto ricostruito, poco prima l’uomo avrebbe esploso un colpo d’arma da fuoco in direzione della titolare dell’attività. Illesa la donna, che è riuscita a mettersi in salvo all’interno dell’edificio.

Lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati polizia e 118, ma per il 52enne non c’era ormai più nulla da fare.

Iscrizione rifiutata al corso di danza

Stando ai primi accertamenti della polizia, alla base del gesto dell’uomo ci sarebbe il rifiuto dell’iscrizione del 52enne a un corso di danza.

L’Unione Sarda riferisce che l’uomo aveva frequentato in passato la palestra, ed era stato poi allontanato. Avrebbe tentato più volte di iscriversi di nuovo a un corso di danza, venendo respinto.

Avrebbe provato anche questa mattina e dopo l’ennesimo rifiuto avrebbe imbracciato un fucile e tentato di sparare alla titolare della palestra. Poi avrebbe rivolto l’arma contro sé stesso, uccidendosi.

Le indagini

Accanto al corpo riverso a terra è stato trovato un fucile calibro 12, regolarmente detenuto dall’uomo.

Restano ancora diversi punti da chiarire: sul caso indagano gli investigatori della Squadra Mobile di Cagliari, coordinati dalla procura, al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica e le circostanze di quanto avvenuto.

Sul corpo dell’uomo verrà eseguita nei prossimi giorni l’autopsia.