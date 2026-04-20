Spara col fucile a Vigevano e si barrica in casa in via Gravellona, fermato col taser: il precedente

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Paura a Vigevano, in provincia di Pavia, dove un uomo si è barricato in casa dopo aver ferito a colpi di fucile due vicini. Il responsabile era stato già coinvolto in un episodio simile in passato: era armato e circondato dalle forze dell’ordine. Dopo una delicata trattativa, l’uomo è stato immobilizzato con il taser e assicurato alla giustizia.

Vigevano, spara e si barrica in casa

Momenti di forte tensione nel primo pomeriggio a Vigevano, dove all’interno di una villetta bifamiliare in via Gravellona ha avuto luogo un’imponente operazione delle forze dell’ordine.

L’allarme è partito poco dopo le 14 di lunedì 20 aprile, quando alcuni residenti hanno segnalato diversi colpi di arma da fuoco, rivelatasi poi un fucile da caccia, provenienti dall’abitazione.

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Secondo le ricostruzioni due persone, un uomo di 75 anni e una donna di 63 sono rimaste ferite in modo lieve. L’uomo sarebbe stato attaccato con un morso, mentre la donna colpita di striscio da uno sparo.

Entrambe sono state soccorse dai sanitari del 118 e trasportate in ospedale in condizioni non gravi, mentre sul posto intervenivano anche automedica e ambulanze per la gestione dell’emergenza.

L’irruzione e l’arresto

Poco prima delle 21, dopo una lunga e delicata trattativa, le forze dell’ordine hanno fatto irruzione nell’appartamento e hanno arrestato l’uomo, che si chiamerebbe Dritan Qafa, 48enne di origine albanese.

A confermarlo alla stampa il vice questore di Pavia Daniele Manganaro: “È finito tutto bene, il soggetto verrà assicurato alla giustizia, quindi per noi è un ottimo risultato” ha commentato. “Un lavoro lungo, ben coordinato tra i colleghi che sono arrivati anche da Milano, che sono mediatori specializzati, e che insieme a me hanno parlato con il soggetto”.

L’uomo è stato immobilizzato dopo essere stato distratto aprendo una discussione sulla famiglia, “lanciando prima il flash e poi utilizzando il taser, mettendo il soggetto in sicurezza”.

Il movente, i precedenti e la depressione

“Lui ha un trascorso storico di criminalità, quindi è un soggetto particolare” ha spiegato Manganaro. “Un soggetto che ha vari precedenti penali e aveva problemi anche a livello depressivo personale, quindi l’atto che voleva fare era togliersi la vita”.

“Voleva farla finita per tutti i problemi che aveva e che aveva avuto da tutti i punti di vista: legale, finanziario, personale” ha aggiunto. “Ovviamente noi dobbiamo evitare che questo succeda. Il nostro obiettivo era quello di intervenire e fare in modo che non si facesse male, né a lui né a nessuno”.

Il 48enne era già noto alle forze dell’ordine per un episodio analogo avvenuto nel 2024 proprio nella stessa abitazione. In quell’occasione, al termine di una lite con alcuni vicini, aveva esploso colpi di arma da fuoco ed era stato arrestato con accuse pesanti, tra cui tentato omicidio e detenzione illegale di armi. Successivamente era stato posto agli arresti domiciliari nello stesso immobile.

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