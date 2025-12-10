Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cinquantatreenne è stato denunciato a Bologna e numerose armi sono state sequestrate il bilancio, dopo che un proiettile vagante ha colpito la finestra di un’abitazione. L’uomo è stato accusato di danneggiamento aggravato, esplosioni pericolose e detenzione illegale di munizioni a seguito di una prova d’arma effettuata nei pressi di San Matteo della Decima, nel comune di San Giovanni in Persiceto.

Le indagini della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio il 29 novembre 2025, quando un proiettile ha infranto il vetro di una finestra di un’abitazione situata nella località San Matteo della Decima, nel territorio comunale di San Giovanni in Persiceto (Bologna). L’episodio ha subito destato l’attenzione degli agenti del Commissariato locale, che hanno avviato accertamenti nelle aree circostanti al luogo dell’impatto.

L’individuazione del responsabile

Le indagini hanno portato gli agenti a individuare, a breve distanza dal punto in cui il proiettile si era fermato, un capanno di proprietà di un cittadino italiano di cinquantatrè anni, titolare di porto d’armi e possessore di diverse armi regolarmente denunciate. Tra queste, una pistola mitragliatrice detenuta per uso sportivo, risultata compatibile con il proiettile rinvenuto nell’abitazione danneggiata.

I controlli e le ammissioni

Durante le verifiche all’interno del capanno, la Polizia ha rinvenuto due proiettili non regolarmente denunciati, oltre a diverse armi da fuoco legalmente detenute. Nel corso dell’intervento, l’uomo ha ammesso di aver esploso alcuni colpi nel pomeriggio del 29 novembre, con l’intento di testare l’arma. I colpi erano stati indirizzati verso un bersaglio posizionato su un attrezzo agricolo all’esterno del capanno, ma uno dei proiettili, dopo aver colpito il bersaglio, è rimbalzato raggiungendo la finestra dell’abitazione vicina.

Sequestri e provvedimenti

Al termine degli accertamenti, la Polizia ha proceduto al sequestro della pistola mitragliatrice e di altre due pistole semiautomatiche compatibili con il proiettile esploso, oltre ai due proiettili non denunciati. In via cautelativa, sono state inoltre ritirate tutte le altre armi, le munizioni e la licenza di porto d’armi in possesso dell’uomo.

Il cittadino, incensurato, è stato denunciato in stato di libertà per danneggiamento aggravato, esplosioni pericolose e detenzione illegale di munizioni.

IPA