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Sono stati attimi di panico, al cimitero di Torre Annunziata, alle porte di Napoli. Un uomo di 71 anni è stato arrestato dopo aver sparato all’ex compagna mentre la donna stava deponendo dei fiori per i suoi cari estinti. Dopo l’agguato, l’ex compagno si è barricato in una cappella tra il fuggi-fuggi generale dei presenti. Poco dopo l’assalitore è stato catturato dalla polizia.

Spari al cimitero di Torre Annunziata

Come ricostruisce Adnkronos, i fatti risalgono alle 12 circa di domenica 26 luglio. Una donna di 63 anni si era recata al cimitero di Torre Annunziata per deporre dei fiori sulle sepolture dei suoi cari.

Improvvisamente è stata raggiunta da una serie di colpi di pistola che l’hanno colpita alle gambe e all’addome, ferendola gravemente.

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A premere il grilletto sarebbe stato l’ex compagno, 71 anni, che dopo l’agguato si è barricato all’interno di una cappella. Dal suo nascondiglio, l’uomo ha continuato a sparare all’indirizzo dei poliziotti intervenuti dopo le segnalazioni dei testimoni.

Dopo gli spari, gli agenti della Questura di Napoli e i colleghi della Squadra Mobile sono riusciti a immobilizzare l’uomo e ad arrestarlo. Sul caso indaga la Procura di Torre Annunziata.

Le indagini

Come anticipato, le indagini sono coordinate dalla Procura di Torre Annunziata, che sta valutando la posizione dell’uomo. Per il momento non è dato conoscere il motivo dell’aggressione.

All’arrivo degli agenti, la donna era vigile e cosciente. Napoli Today scrive che le condizioni della 63enne sarebbero gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Attualmente si trova ricoverata presso l’ospedale di Boscotrecase.

L’arresto due ore dopo l’aggressione

Napoli Today aggiunge che il 71enne avrebbe iniziato a sparare una volta che la donna ha raggiunto la tomba della loro figlia. L’arresto è stato possibile dopo due ore di trattative.

Prima di aprire il fuoco, tra l’uomo e l’ex compagna sarebbe scoppiata una violenta lite al culmine della quale sarebbero partiti gli spari. In quel momento, presso il cimitero erano presenti altri visitatori che sarebbero corsi ai ripari una volta avvertite le esplosioni. Dopo l’intervento degli agenti, agli ordini del dirigente Francesco Cerciello, il 71enne è stato condotto presso il commissariato locale dove verrà ascoltato dal pubblico ministero.