Spara in un mercato in Thailandia a Bangkok e si uccide, morti e feriti nell'assalto armato

Strage in Thailandia: un uomo ha aperto il fuoco con una pistola in un mercato a Bangkok e ha ucciso cinque persone per poi togliersi la vita. Almeno altre due persone sono rimaste ferite nell’assalto armato. L’uomo che ha sparato è stato identificato in un 61enne del posto. In corso le indagini della polizia, alla base di quanto avvenuto ci sarebbero vecchie ruggini tra il 61enne e le guardie di sicurezza del mercato.

Uomo spara in un mercato a Bangkok in Thailandia

Sei persone sono morte dopo che un uomo ha aperto il fuoco con una pistola in un affollato mercato di Bangkok, in Thailandia.

Tra le vittime, riferisce Reuters, ci sarebbe anche l’uomo sospettato della strage, che si sarebbe suicidato.

ANSA La polizia all’interno del mercato di Or Tor Kor

L’attacco è avvenuto nella giornata di lunedì 28 luglio, poco dopo mezzogiorno, nel mercato di Or Tor Kor, nella parte settentrionale della capitale thailandese, molto frequentato sia dai locali che dai turisti.

Morti e feriti, il bilancio

Cinque le persone che sono state uccise a colpi di pistola: quattro guardie di sicurezza del mercato e una donna, una commerciante.

La sesta vittima è l’uomo sospettato di aver sparato, che è stato trovato morto su una panchina all’interno del mercato: si sarebbe tolto la vita.

Ci sarebbero anche alcuni feriti, almeno due donne, secondo quanto riporta il Bangkok Post.

Chi è l’uomo che ha sparato

L’uomo che ha sparato al mercato è stato identificato dalla polizia dai documenti d’identità che aveva in tasca.

Si chiamava Noi Praidaen, aveva 61 anni e viveva in città. La moglie gestisce una bancarella nel mercato dove è avvenuta la strage.

Cosa è successo

Il capo della polizia di Bangkok ha dichiarato alla stampa che alla base della strage ci sarebbero dei contrasti tra il 61enne e le guardie di sicurezza del mercato.

Rancore risalente a quanto pare a un incidente di cinque anni fa, quando l’auto dell’uomo era rimasta danneggiata nel parcheggio del mercato. Sembra che l’uomo ritenesse le guardie responsabili.

Stando al racconto della moglie, il marito l’aveva accompagnata al mercato come al solito e non aveva mostrato alcun comportamento anomalo.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l’uomo è poi tornato al mercato di Or Tor Kor, costringendo un tassista a portarlo sotto la minaccia della pistola.

Giunto al mercato ha cercato le guardie e ha iniziato a sparare, colpendo anche altre persone, tra cui una venditrice.