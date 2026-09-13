Spara per allontanare i cinghiali e colpisce il fratello a Montalbano Jonico vicino a Matera, morto un 37enne

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Vincenzo D’Orsi è morto a 37 anni dopo essere stato colpito alla testa da un proiettile partito accidentalmente dal fucile del fratello. I due si trovavano nelle campagne di Montalbano Jonico, in provincia di Matera, e stavano sparando alcuni colpi in aria per allontanare i cinghiali dalle colture. Il 37enne è deceduto all’ospedale San Carlo di Potenza dopo un breve ricovero.

Cosa è successo nelle campagne di Montalbano Jonico

Come riporta Tgcom24, l’incidente è avvenuto nella mattinata di sabato 12 settembre in un terreno di proprietà della famiglia.

I due fratelli avevano notato la presenza di alcuni animali selvatici nei pressi delle coltivazioni e temevano che potessero danneggiare il raccolto.

Entrambi avevano quindi imbracciato i rispettivi fucili per esplodere colpi a scopo intimidatorio e mettere in fuga i cinghiali.

Durante quell’azione uno dei proiettili ha raggiunto il 37enne al cranio.

Montalbano Jonico è un comune di poco più di 7mila abitanti sulla costa jonica materana, in un territorio a forte vocazione agricola, dove la presenza degli ungulati è da anni un problema sentito dagli agricoltori.

I soccorsi e il ricovero all’ospedale San Carlo di Potenza

Le condizioni dell’uomo sono apparse subito disperate e i soccorritori lo hanno stabilizzato sul posto.

Il trasferimento verso il capoluogo lucano è avvenuto in codice rosso a bordo di un’eliambulanza.

All’arrivo al San Carlo i sanitari lo hanno sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico, l’unica possibilità per provare a salvargli la vita.

Al termine dell’operazione il 37enne è stato trasferito in rianimazione e mantenuto in coma farmacologico.

Le lesioni riportate si sono però rivelate fatali e la morte è stata dichiarata nella mattinata di domenica 13 settembre.

Le indagini dei carabinieri e il lutto cittadino

Sulla dinamica sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Policoro, coordinati dalla Procura di Matera.

I militari dovranno ricostruire con esattezza le posizioni dei due uomini, la sequenza degli spari e la regolarità della detenzione delle armi.

La notizia ha scosso profondamente la comunità, dove la famiglia è conosciuta da tutti.

“Abbiamo pregato e sperato affinché l’incidente avesse uno sviluppo diverso”, ha scritto sui social il sindaco Giuseppe Di Sanzo, che ha annunciato il lutto cittadino per il giorno delle esequie.

Il primo cittadino ha parlato di una comunità attonita e ha invitato i montalbanesi a stringersi attorno ai familiari.