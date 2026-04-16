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Eseguito un arresto a Rivoli (Torino), dove un cittadino albanese di 37 anni è stato fermato per maltrattamenti in famiglia dopo aver minacciato la compagna e sparato un colpo d’arma da fuoco in casa. L’episodio è stato segnalato da una donna che ha chiesto aiuto dopo una lite degenerata dall’abuso di alcol.

L’intervento della Polizia e la situazione familiare

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nei giorni scorsi a seguito di una segnalazione giunta alla Centrale Operativa. La richiesta di intervento è partita da una donna che, in preda al terrore, ha riferito di essere stata minacciata dal proprio compagno convivente, il quale, in evidente stato di alterazione alcolica, aveva esploso un colpo d’arma da fuoco all’interno dell’abitazione.

Gli agenti dell’UPGSP e del Commissariato di P.S. Rivoli sono intervenuti tempestivamente presso l’appartamento indicato. All’arrivo, hanno trovato la donna visibilmente scossa e impaurita, insieme ai due figli minori. L’uomo, invece, si presentava in forte stato di agitazione e ha continuato a inveire sia contro la compagna sia contro gli operatori di polizia.

Dalle prime ricostruzioni effettuate dagli investigatori è emerso un quadro di vessazioni e comportamenti violenti che si sarebbero protratti nel tempo, aggravati dall’abuso di sostanze alcoliche da parte dell’uomo. Questa situazione aveva reso la convivenza sempre più insostenibile e pericolosa per la sicurezza dell’intero nucleo familiare.

Il sequestro dell’arma e le indagini

Durante la perquisizione dell’abitazione, i poliziotti hanno rinvenuto sopra un armadio della camera da letto una pistola scacciacani modello “P4 Bruni” con tappo rosso, completa di caricatore e 11 munizioni a salve. L’arma e il relativo munizionamento sono stati immediatamente sottoposti a sequestro, al fine di prevenire ulteriori episodi di minaccia o violenza all’interno della famiglia.

L’arresto e le conseguenze

Alla luce della gravità dei fatti accertati e della reiterazione dei comportamenti violenti, il cittadino albanese di 37 anni è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto presso la Casa Circondariale “Lorusso-Cotugno”.

IPA