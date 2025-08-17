Sparatoria a Brooklyn dopo lite in un ristorante affollato, tre morti e otto feriti in un locale di New York

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Tre vittime e otto persone ferite per i colpi esplosi all’interno di un ristorante pieno di clienti a Brooklyn. La polizia di New York è sulle tracce degli uomini responsabili della sparatoria avvenuta al culmine di una lite intorno all’ora di chiusura di un locale di specialità caraibiche: sarebbero diversi i soggetti che avrebbero aperto il fuoco, per ragioni ancora in fase di accertamento.

La sparatoria a Brooklyn

L’episodio è avvenuto intorno alle 3.30 ora locale (le 9.30 in Italia) di domenica 17 agosto. Gli agenti sono intervenuti dopo la chiamata al numero di emergenza per una sparatoria al Taste of the City Lounge, ristorante di cucina caraibica dove è possibile fumare il narghilè, a poca distanza dal museo di Brooklyn, nel quartiere di New York di Crown Heights.

Secondo quanto dichiarato dal capo della polizia Jessica Tisch, sono in corso le indagini per identificare le diverse persone che hanno sparato all’interno del locale. Sul posto gli investigatori hanno comunicato di aver recuperato 36 bossoli e di aver trovato una pistola nelle vicinanze.

Le vittime nel ristorante di New York

In seguito alla sparatoria, sono morti sul posto tre uomini, due di 27 e 35 anni, mentre del terzo non è stata ancora resa nota l’età.

Altre otto persone, la più anziana di 61 anni, sono rimaste ferite dai colpi di arma da fuoco e sono state trasportate negli ospedali locali: dei cinque uomini e tre donne ricoverati, nessuno sarebbe in pericolo di vita.

“È una sparatoria terribile – ha aggiunto Tisch in conferenza stampa – Non c’è altro modo per descriverla”.

Il capo della polizia newyorkese ha tenuto a specificare che nella Grande Mela si è registrato “il più basso numero di sparatorie negli ultimi sette mesi, un record per la città di New York. Qualcosa come quello che è successo oggi è, grazie a Dio, un’anomalia ed è una cosa terribile”.

Soltanto una settimana prima, il 9 agosto, a Times Square un 17enne aveva aperto il fuoco sulla folla, ferendo tre persone e scatenando il panico.

A fine luglio, il 27enne Shane Tamura ha fatto una strage in un grattacielo di Manhattan, uccidendo cinque persone prima di togliersi la vita.