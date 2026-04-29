Sparatoria a Foggia, morto Giuseppe Stefano Bruno: feriti padre e fratello, polizia disarma un uomo in fuga Il bilancio provvisorio della sparatoria avvenuta in in pieno giorno a Foggia è di un morto e tre feriti: la vittima si chiamava Saverio Bruno

Un morto e tre feriti in una sparatoria in pieno giorno a Foggia. Secondo le prime informazioni, la vittima dello scontro a fuoco avvenuto per le strade della periferia del comune pugliese si chiamava Giuseppe Stefano Bruno. Le forze dell’ordine intervenute sul posto sarebbero riuscite a disarmare un uomo in fuga.

Il bilancio della sparatoria a Foggia

Secondo quanto riportato da Agi, la vittima sarebbe deceduta dopo poco l’arrivo in ospedale.

Ricoverati anche i tre feriti, uno dei quali sarebbe in condizioni critiche. Stando a quanto ricostruito finora, subito dopo la sparatoria avrebbero cercato di scappare, prima di essere rintracciati dalle forze dell’ordine e trasferiti negli ospedali di Foggia e di San Giovanni Rotondo.

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Fermato e disarmato uno dei feriti

Il conflitto a fuoco sarebbe scoppiato intorno a mezzogiorno di mercoledì 29 aprile, all’esterno di un’abitazione in via Cerignola, in zona Quadrone delle Vigne, nella periferia di Foggia.

Secondo quanto riferito in diretta dall’inviato della trasmissione Ore 14, è probabile che i soggetti coinvolti nella sparatoria, sia fuori sia dentro l’edificio, fossero pregiudicati.

Gli agenti della squadra mobile intervenuti sul posto hanno intercettato e disarmato una persona che stava cercando di fuggire a bordo di un’auto e che rientrerebbe tra i feriti soccorsi.

Gli investigatori al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti hanno rinvenuto sul luogo una pistola.

Morto Giuseppe Stefano Bruno: chi era

Stando alle ricostruzioni fatte finora, lo scontro a fuoco si sarebbe verificato tra l’uomo in auto e tre uomini all’interno dell’abitazione, il padre con i due figli.

Come riferito da Agi, a perdere la vita sarebbe stato Giuseppe Stefano Bruno, nipote di Gianfranco Bruno detto “Il Primitivo”, personaggio ritenuto dagli inquirenti vicino alla batteria dei Moretti, uno dei clan della cosiddetta “Società foggiana”, organizzazione criminale di stampo mafioso attiva nella provincia pugliese.

Notizia in aggiornamento…