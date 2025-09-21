Sparatoria al matrimonio in New Hampshire al grido di "Free Palestine": un morto e 2 feriti, arrestato 23enne

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un momento di festa si è trasformato in tragedia a Nashua, in New Hampshire, dove durante un matrimonio allo Sky Meadow Country Club un uomo ha aperto il fuoco tra gli invitati. L’attacco ha provocato la morte di Robert Steven DeCesare, 59 anni, e il ferimento di altre due persone. L’autore della sparatoria avvenuta il 21 settembre è stato identificato come Hunter Nadeau, 23 anni, arrestato sul posto e già incriminato per omicidio.

Sparatoria durante un matrimonio in New Hampshire

Secondo le testimonianze raccolte dal New York Post, Nadeau ha fatto irruzione nel locale indossando una maschera e urlando frasi come “i bambini sono salvi” e “Free Palestine” poco prima di sparare diversi colpi d’arma da fuoco.

L’esplosione dei proiettili ha scatenato il panico: invitati che si buttavano a terra, altri che correvano verso le cucine o i corridoi alla ricerca di riparo.

iStock

Sparatoria in New Hampshire: un morto

Un testimone, Tom Bartelson, ha raccontato che il nipote si stava sposando e che proprio mentre gli sposi stavano per iniziare il loro primo ballo, il caos è esploso: “Abbiamo sentito sei spari e tutti si sono gettati a terra. Poi siamo stati portati in zone sicure”.

Chi era la vittima

Le autorità hanno confermato che la vittima è Robert Steven DeCesare, 59 anni.

La madre, sotto shock, ha dichiarato ai media locali: “Mio figlio è caduto davanti agli occhi della moglie e della figlia. Loro sono riuscite a scappare, ma hanno visto il sangue”.

Le condizioni degli altri due feriti non sono state rese pubbliche. Gli investigatori hanno sottolineato che non esiste alcun legame noto tra Nadeau e DeCesare.

L’arresto e le indagini

La polizia è intervenuta rapidamente, circondando la zona e arrestando Nadeau.

Inizialmente si era diffusa la voce della presenza di due uomini armati, ma le telecamere di sorveglianza hanno confermato che l’aggressore era uno solo.

Nadeau è stato accusato di omicidio di secondo grado, ma il procuratore generale del New Hampshire, John Formella, ha anticipato che saranno presentati anche altri capi d’accusa per le persone ferite.

L’udienza di convalida dell’arresto si terrà lunedì 22 settembre a Nashua.

Le parole del sindaco

Il sindaco di Nashua, Jim Donchess, ha espresso dolore e sgomento: “Pensavo che una cosa simile non sarebbe mai successa qui. Ora è successo, e il messaggio è chiaro: può accadere ovunque”.

Messaggi di cordoglio sono arrivati anche dalla politica. La senatrice Maggie Hassan ha scritto sui social: “Il mio cuore va alle famiglie colpite. Ringrazio le forze dell’ordine e i soccorritori per il lavoro svolto”.