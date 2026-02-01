Sparatoria a Milano Rogoredo, rapinatore ruba la pistola a una guardia e apre il fuoco contro la Polizia

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

A Milano, nel quartiere Rogoredo, una sparatoria è avvenuta dopo che un rapinatore ha aggredito una guardia giurata e le ha rubato la pistola. Intercettato in strada, l’uomo avrebbe sparato contro una pattuglia, con la Polizia che ha risposto al fuoco e lo ha colpito, ferendolo gravemente. Nessun agente risulta ferito, rilievi in corso.

La sparatoria a Milano Rogoredo

Nel primo pomeriggio di oggi – domenica 1 febbraio – a Milano, si è verificata una sparatoria tra la Polizia e un uomo che, secondo le prime ricostruzioni, aveva appena rapinato una guardia giurata della pistola di servizio.

L’intervento si è sviluppato nell’area di Rogoredo, tra via Caviglia e la zona di via Cassinis, dove l’uomo è stato intercettato durante le ricerche.

La segnalazione al 112 è partita dopo l’aggressione al vigilante, un uomo di 50 anni, colpito con un bastone mentre si stava recando al lavoro. L’uomo che lo ha assalito si è impossessato dell’arma ed è riuscito ad allontanarsi, facendo scattare le perlustrazioni delle pattuglie nel quartiere.

I colpi contro l’auto blindata

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, intorno alle ora 15 una pattuglia delle Uopi ha individuato il sospetto in via Cassinis, all’altezza del civico 33, vicino al ristorante “All American Diner”.

A quel punto il rapinatore avrebbe aperto il fuoco verso il mezzo della Polizia, esplodendo almeno tre colpi; alcuni proiettili avrebbero colpito l’auto di servizio, che era blindata.

Gli agenti hanno risposto sparando e l’uomo è stato colpito, con i colpi che lo avrebbero raggiunto a una spalla e alla testa. Nessun poliziotto risulterebbe ferito nell’episodio.

Le condizioni del rapinatore

Secondo le ricostruzioni fin qui effettuate, l’uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale in codice rosso, dove verserebbe in gravissime condizioni.

La polizia scientifica ha avviato i rilievi sul posto per ricostruire la dinamica, verificare il numero dei colpi esplosi e la traiettoria dei proiettili, oltre a chiarire i passaggi precedenti all’intercettazione.

In seguito a quanto accaduto l’area è stata messa in sicurezza con un’ampia cinturazione. Nelle immediate vicinanze era presente anche un’attività commerciale con persone all’interno, che non sono state coinvolte e sono uscite solo dopo il ripristino delle condizioni di sicurezza.