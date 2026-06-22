Sparatoria a Montreal nel quartiere Cote-des-Neiges della comunità ebraica: "Restate a casa". Morti e feriti

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Una drammatica sparatoria a Montreal ha sconvolto il quartiere a forte presenza ebraica di Cote-des-Neiges, provocando un tragico bilancio di tre morti e diversi feriti. Le forze dell’ordine canadesi sono intervenute d’urgenza intorno alle ore 11.30 (ora locale) di lunedì 22 giugno dopo la segnalazione di colpi d’arma da fuoco nei pressi di un minimarket kosher, blindando immediatamente l’intera area cittadina.

Sparatoria a Montreal nel quartiere Cote-des-Neiges

Come riporta ANSA, la sparatoria si è consumata in pochi minuti all’interno di una zona densamente frequentata da famiglie, dove i testimoni oculari hanno riferito di aver udito circa tre dozzine di spari in un lasso di tempo ridottissimo.

Nel corso del violento scontro a fuoco in cui sono stati esplosi almeno 20 colpi di fucile, un agente di polizia è rimasto ucciso, mentre una sua collega è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche.

Il bilancio totale delle vittime ufficializzato dalle autorità locali comprende anche un civile e lo stesso assalitore, descritto dai media come un giovane uomo proveniente dalla regione di Alberta che indossava una tuta mimetica militare.

Un secondo poliziotto è rimasto ferito nel coraggioso tentativo di fermare la furia dell’omicida, mentre la protezione civile ha dovuto disporre la chiusura immediata di una stazione della metropolitana e di ampi tratti dell’autostrada Décarie per motivi di sicurezza pubblica.

Il quartiere ebraico in lockdown

Nonostante l’autore materiale del delitto sia stato prontamente neutralizzato e ucciso dagli agenti, la sparatoria a Montreal ha fatto scattare una massiccia operazione di perlustrazione.

Il portavoce della polizia locale, Jean-Pierre Brabant, ha lanciato un appello teso a evitare il settore poiché la situazione non è ancora considerata interamente sotto controllo, alimentando il forte sospetto investigativo sulla presenza di potenziali complici in fuga.

Le autorità del Québec hanno diramato un’allerta urgente per minaccia imminente rivolta a tutta la popolazione residente a Cote-des-Neiges, ordinando tassativamente di restare in casa e di chiudere a chiave le porte delle abitazioni.

Tutte le scuole elementari, i centri comunitari e le sinagoghe dell’area sono stati posti in un rigido regime di lockdown per proteggere i cittadini da ulteriori attacchi.

Qual è il movente più probabile

Gli investigatori della scientifica e dell’antiterrorismo si stanno concentrando sul movente che ha spinto il giovane in mimetica a compiere la strage.

Le prime informazioni e le traiettorie degli spari suggeriscono che l’obiettivo pianificato dal killer potessero essere proprio le attività commerciali e le istituzioni della comunità ebraica, da sempre fulcro sociale di questa specifica zona della città canadese.

La polizia non si è ancora sbilanciata ufficialmente sulle motivazioni ideologiche dell’attentatore, ma l’allerta resta ai massimi livelli in tutto il Canada per il timore di nuove azioni coordinate.