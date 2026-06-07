Sparatoria al festival di quartiere a Toledo negli Usa fa 12 feriti: scontro a fuoco in Ohio

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Una sparatoria negli Usa ha provocato dodici feriti, di cui due in condizioni critiche, vicino all’Old West End Festival a Toledo, in Ohio. L’episodio è nato da uno scontro a fuoco tra almeno due individui che si stavano sparando a vicenda tra la folla. I sospettati sono riusciti a fuggire a piedi e gli investigatori hanno avviato una vasta caccia all’uomo, isolando il quartiere e chiedendo ai testimoni presenti di fornire i video registrati.

Usa, sparatoria all’Old West End Festival di Toledo

Momenti di terrore nel pomeriggio di sabato 6 giugno, intorno alle ore 17.30 locali, in uno dei quartieri storici della città di Toledo, nello Stato dell’Ohio.

Un violento scontro a fuoco è esploso all’intersezione tra Delaware Avenue e Robinwood Avenue, proprio a ridosso dell’Old West End Festival, una tradizionale manifestazione cittadina che richiama ogni anno centinaia di famiglie.

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Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle autorità della Contea di Lucas, l’episodio è scaturito da una violenta lite in strada. Il vice capo della Polizia locale, Joseph Heffernan, ha precisato in conferenza stampa: “Riteniamo che almeno due persone si stessero probabilmente sparando a vicenda”.

Il bilancio dei feriti

Il bilancio ufficiale comunicato dal dipartimento di polizia parla di almeno dodici persone colpite dai proiettili.

I feriti hanno un’età compresa tra i 14 e i 61 anni, anche se la maggior parte ha poco più di vent’anni. Dieci di loro si trovano in condizioni stabili, mentre due versano in uno stato critico e lottano tra la vita e la morte in ospedale.

I presenti hanno descritto scene di totale caos, con decine di colpi esplosi in rapida successione. Un testimone residente a Defiance ha raccontato lo spavento tramite i canali social: “Ogni persona al parco si è gettata a terra. Il killer è corso a tre metri da me e ha persino fatto cadere la sua arma sul terreno“.

Le indagini della Polizia

I responsabili della sparatoria sono riusciti a dileguarsi subito dopo l’attacco e si trovano tuttora in fuga. Il tenente Dan Gerken ha espresso profondo shock per l’accaduto, dichiarando che “dodici persone colpite sono troppe, questo è decisamente oltre ogni limite”.

Le Forze dell’Ordine hanno avviato una vasta caccia all’uomo nella zona e hanno isolato l’area del festival per i rilievi scientifici, invitando la cittadinanza a collaborare attivamente inviando i filmati registrati con i telefoni cellulari.

Anche il governatore dell’Ohio, Mike DeWine, è intervenuto duramente affermando che “i festival estivi dovrebbero essere spazi sicuri per le famiglie e non luoghi di paura”.