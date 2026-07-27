Sparatoria al festival di Seattle, video durante la diretta social: 3 morti e 4 feriti, arrestato sospettato
Dramma al "Bite of Seattle" sotto la Space Needle, fermato un uomo: caccia al secondo sospettato
Dramma a Seattle durante il Bite of Seattle, il celebre festival gastronomico annuale che si tiene attorno al Seattle Center, proprio sotto la Space Needle. Intorno alle 18 di domenica 26 luglio (ora locale), un improvviso scontro a fuoco tra le bancarelle e i visitatori ha provocato la morte di 3 persone. Nella sparatoria sarebbero rimaste ferite altre 4, tra cui un bimbo di 2 anni. Arrestato un sospettato, l’altro sarebbe in fuga.
- La dinamica e i soccorsi
- Arrestato un sospettato, l'altro sarebbe in fuga
- Il racconto dei testimoni e il panico tra la folla
- Gli spari in diretta social
- Cos'è il festival "Bite of Seattle"
La dinamica e i soccorsi
Secondo le prime ricostruzioni fornite dagli investigatori, la sparatoria sarebbe scaturita da uno scontro a fuoco diretto tra due individui.
Due persone sarebbero morte sul posto, una terza invece in ospedale.
Altri 4 individuti, tra cui un bimbo di 2 anni, sono ricoverati in condizioni stabili, come confermato da GraceNuñez, portavoce del Seattle Fire Department.
Arrestato un sospettato, l’altro sarebbe in fuga
Stando ad Associated Press, gli agenti di polizia presenti sul posto per il servizio di sicurezza dell’evento sarebbero intervenuti immediatamente. Uno dei sospettati sarebbe stato arrestato, il secondo invece sarebbe in fuga.
Tyrone Davis, vice-capo della polizia di Seattle, ha dichiarato alla stampa che “stiamo ancora cercando di chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto”. Ha anche precisato che al momento non c’è una descrizione del sospettato in fuga, ma ha rassicurato la cittadinanza affermando che non c’è una minaccia persistente.
Non è ancora stato chiarito se tra le vittime vi siano persone attivamente coinvolte nella sparatoria.
Il racconto dei testimoni e il panico tra la folla
L’esplosione dei colpi d’arma da fuoco ha scatenato il panico tra le centinaia di visitatori e venditori presenti nell’area. Alcuni di loro, citati da Associated Press, hanno rilasciato delle testimonianze. Faith Adia Hunter, presente al festival con degli amici, ha raccontato di essersi trovata a pochissima distanza da uno degli uomini che avrebbe sparato, e di essere fuggita verso il vicino Seattle Children’s Museum insieme alla folla in cerca di riparo.
Roberto Ramirez, uno dei venditori del festival, ha riferito di aver scambiato i primi spari per dei petardi, prima di vedere le persone scappare urlando: “Nel giro di pochissimo tempo l’area si è svuotata, la gente era terrorizzata”.
Estan Wakonabo, in fila per una foto con la fidanzata, ha descritto momenti di puro caos con persone che cadevano a terra e passeggini travolti dalla calca: “Quando ho sentito la sequenza dei colpi ho capito subito che si trattava di una sparatoria”.
Gli spari in diretta social
Nelle ore successive all’evacuazione dell’area, mentre la polizia delimitava la scena del crimine con il nastro segnaletico, molti venditori sono rimasti all’esterno in attesa di poter recuperare le proprie attrezzature e i banchi abbandonati nella fuga.
Uno di loro, che vende coni gelato hawaiiani, era in diretta social durante la sparatoria. Il video è diventato virale:
Cos’è il festival “Bite of Seattle”
Inaugurato nel 1982, il Bite of Seattle è una delle manifestazioni più storiche e frequentate della città. L’evento richiama ogni anno circa 350 mila visitatori nell’arco di tre giorni dedicati al cibo, all’artigianato e alla musica dal vivo, ospitando centinaia di stand ed esibizioni sotto il simbolo della città, la Space Needle.