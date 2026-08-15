Sparatoria alla Virginia State University con 5 feriti nella notte, il campus è rimasto in lockdown per ore

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Almeno 5 persone sono state colpite da colpi d’arma da fuoco nella notte alla Virginia State University, l’ateneo di Ettrick che sorge nello Stato della Virginia, a pochi chilometri da Petersburg. Una di loro resta in condizioni critiche, le altre 4 hanno riportato ferite che non risultano letali. Il campus è rimasto in lockdown per circa 7 ore, mentre la polizia cercava più sospetti.

Sparatoria alla Virginia State University, campus in lockdown per ore

Come riporta l’Associated Press, la sparatoria è avvenuta intorno all’1.30 di sabato 15 agosto nell’area dei Quad Annexes, il complesso di residenze studentesche che si trova all’incrocio tra Boisseau Street e Third Avenue.

La polizia dell’ateneo ha diffuso il primo allarme alle 1.58, chiedendo di evitare la zona.

Gli agenti hanno trovato 5 persone ferite da colpi di pistola davanti ai dormitori e le hanno fatte trasportare negli ospedali della zona.

L’università ha comunicato che nell’episodio sono coinvolti più sospetti, nessuno dei quali risulta finora arrestato.

Il provvedimento di isolamento è stato revocato alle 8.22 del mattino, ora locale.

Le condizioni dei 5 feriti e le indagini della polizia

Delle 5 vittime, una si trova in condizioni critiche, mentre le altre 4 hanno riportato lesioni che i sanitari non giudicano pericolose per la vita.

Le indagini sono coordinate dalla polizia della contea di Chesterfield, affiancata dagli agenti dell’ateneo, dall’ufficio dello sceriffo della contea di Hanover e dall’Atf, l’agenzia federale competente su armi ed esplosivi.

Sul campus resta un dispositivo di sicurezza rafforzato, con la richiesta agli studenti di seguire le indicazioni delle forze dell’ordine.

Sul movente non è stata diffusa alcuna informazione.

Il nodo riguarda ora la ripresa delle lezioni, fissata per lunedì.

Sparatorie negli Stati Uniti, 6 morti in Michigan nella stessa giornata

Nelle stesse ore, sempre negli Usa, nella contea di Missaukee, in Michigan, 6 persone sono morte in una serie di sparatorie collegate tra loro.

Fra le vittime c’è anche il presunto responsabile, Chad Hickman, di 39 anni, mentre una settima persona è rimasta gravemente ferita.

Gli agenti erano intervenuti in un’abitazione della zona rurale a circa 270 chilometri a nord-ovest di Detroit, dove avevano trovato 3 corpi, e la caccia all’uomo si è chiusa in un’area boschiva vicino al lago Whitlock.

“Non sussiste alcuna minaccia per la popolazione”, ha dichiarato il tenente Ashley Miller, portavoce della polizia statale del Michigan.