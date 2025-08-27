Sparatoria davanti alla scuola cattolica di Minneapolis, aggressore morto e numerosi feriti
Una sparatoria si è verificata a Minneapolis, dove un uomo ha sparato con un fucile davanti a una scuola cattolica: la tragedia si è conclusa con la morte dell'aggressore
Tragedia a Minneapolis, dove si è verificata una sparatoria dal bilancio ancora incerto. L’attentatore avrebbe aperto il fuoco contro i passanti presenti sul marciapiede, ferendo almeno una ventina di persone. I media locali riportano che, dopo una breve fuga, l’uomo sarebbe stato neutralizzato. Il Presidente Trump, già informato sull’accaduto, ha invitato i cittadini a pregare per le vittime.
- Sparatoria davanti a una scuola cattolica a Minneapolis: vittime e feriti
- La fuga e la morte dell’attentatore
- Trump: “Unitevi a me nella preghiera”
Sparatoria davanti a una scuola cattolica a Minneapolis: vittime e feriti
Erano le 8.30 del mattino del 27 agosto (e le 15.30 in Italia), quando si è verificata una sparatoria davanti alla scuola cattolica Cristo Rey High School e alla Chiesa dell’Annunciazione di Minneapolis.
Stando a quanto riportato dalla polizia locale, un uomo armato di fucile avrebbe aperto il fuoco contro diverse persone che si trovavano sul marciapiede.
I media locali, citando fonti della polizia, hanno riferito che l’attentatore è morto
L’attentatore avrebbe sparato almeno una trentina di colpi contro il gruppo, ferendo diverse persone. Si parla di almeno una ventina di feriti e due vittime, delle quali una sarebbe morta sul colpo.
Diverse fonti hanno riferito al Minnesota Star Tribune che le vittime sarebbero due bambini.
La fuga e la morte dell’attentatore
L’uomo che ha sparato alla folla situata davanti alla scuola cattolica di Minneapolis avrebbe poi tentato la fuga.
Secondo le informazioni condivise dalle Forze dell’Ordine e riportate da media locali, la sparatoria e la successiva fuga si sarebbero concluse con la morte dell’attentatore. Secondo la CNN, il killer si sarebbe suicidato.
Come riporta anche SkyTg24, è ancora in corso un’operazione di polizia “presso l’Annunciation Church. Non c’è alcuna minaccia attiva per la comunità in questo momento. Lo sparatore è stato neutralizzato”.
La polizia ha comunque invitato i cittadini a stare lontani dall’area “per permettere al personale di emergenza di assistere le vittime”.
Trump: “Unitevi a me nella preghiera”
Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha prontamente commentato la sparatoria avvenuta a Minneapolis, informando che la Casa Bianca è già al corrente dell’accaduto.
“Sono stato informato sulla tragica sparatoria di Minneapolis, Minnesota. L’Fbi è intervenuto rapidamente ed è già sul posto. La Casa Bianca continuerà a monitorare questa terribile situazione. Unitevi a me nella preghiera per tutte le persone coinvolte”: questo il messaggio di Trump sul social Thruth.