Sparatoria davanti alla scuola cattolica di Minneapolis, aggressore morto e numerosi feriti

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Tragedia a Minneapolis, dove si è verificata una sparatoria dal bilancio ancora incerto. L’attentatore avrebbe aperto il fuoco contro i passanti presenti sul marciapiede, ferendo almeno una ventina di persone. I media locali riportano che, dopo una breve fuga, l’uomo sarebbe stato neutralizzato. Il Presidente Trump, già informato sull’accaduto, ha invitato i cittadini a pregare per le vittime.

Sparatoria davanti a una scuola cattolica a Minneapolis: vittime e feriti

Erano le 8.30 del mattino del 27 agosto (e le 15.30 in Italia), quando si è verificata una sparatoria davanti alla scuola cattolica Cristo Rey High School e alla Chiesa dell’Annunciazione di Minneapolis.

Stando a quanto riportato dalla polizia locale, un uomo armato di fucile avrebbe aperto il fuoco contro diverse persone che si trovavano sul marciapiede.

Getty

I media locali, citando fonti della polizia, hanno riferito che l’attentatore è morto

L’attentatore avrebbe sparato almeno una trentina di colpi contro il gruppo, ferendo diverse persone. Si parla di almeno una ventina di feriti e due vittime, delle quali una sarebbe morta sul colpo.

Diverse fonti hanno riferito al Minnesota Star Tribune che le vittime sarebbero due bambini.

La fuga e la morte dell’attentatore

L’uomo che ha sparato alla folla situata davanti alla scuola cattolica di Minneapolis avrebbe poi tentato la fuga.

Secondo le informazioni condivise dalle Forze dell’Ordine e riportate da media locali, la sparatoria e la successiva fuga si sarebbero concluse con la morte dell’attentatore. Secondo la CNN, il killer si sarebbe suicidato.

Come riporta anche SkyTg24, è ancora in corso un’operazione di polizia “presso l’Annunciation Church. Non c’è alcuna minaccia attiva per la comunità in questo momento. Lo sparatore è stato neutralizzato”.

La polizia ha comunque invitato i cittadini a stare lontani dall’area “per permettere al personale di emergenza di assistere le vittime”.

Trump: “Unitevi a me nella preghiera”

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha prontamente commentato la sparatoria avvenuta a Minneapolis, informando che la Casa Bianca è già al corrente dell’accaduto.

“Sono stato informato sulla tragica sparatoria di Minneapolis, Minnesota. L’Fbi è intervenuto rapidamente ed è già sul posto. La Casa Bianca continuerà a monitorare questa terribile situazione. Unitevi a me nella preghiera per tutte le persone coinvolte”: questo il messaggio di Trump sul social Thruth.