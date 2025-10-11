Sparatoria dopo la partita di football del liceo in Mississippi, 4 morti e 20 feriti. Sospettato un 18enne

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Una sparatoria ha sconvolto la piccola cittadina di Leland, nella regione Delta dello stato del Mississippi. Un uomo ha aperto il fuoco sulla folla radunatasi per festeggiare i risultati di una partita di football del liceo cittadino. Sono 4 i morti e 20 i feriti, di cui 4 in gravi condizioni. Sospettato un ragazzo di 18 anni, in fuga dopo l’accaduto.

Sparatoria alla partita di football

Attorno alla mezzanotte di venerdì 10 ottobre (circa le 6:00 del mattino in Italia) una tragedia ha colpito Leland.

La piccola cittadina del Mississippi, con una popolazione di 3.800 abitanti, a 190 km a nord-est dalla capitale Jackson era più affollata del solito.

iStock L’attacco dopo la partita di football del liceo cittadino

Quel giorno si è tenuto la partita di homecoming della squadra di football della locale Leland High School, evento tradizionale dell’anno scolastico statunitense.

Una sparatoria è avvenuta in un locale poco distante dalla scuola, dove in molti si trovavano a festeggiare il post-partita.

4 morti e 20 feriti

Sono 4, al momento, le vittime dell’ennesima sparatoria di massa negli Usa. La loro identità non è stata rivelata.

Secondo i più recenti aggiornamenti, sarebbero 20 le persone rimaste ferite durante l’attacco.

Il senatore dello stato del Mississippi Derrick Simmons ha comunicato ai microfoni di Associated Press che 4 dei feriti lo sono in modo grave.

Soccorsi sul posto dal personale sanitario, sono stati trasportati in aereo nel più grande ospedale della capitale Jackson, dove si trovano in condizioni critiche.

Caccia all’uomo in Mississippi

Così come riportato da Bbc, nessun sospettato è stato ancora arrestato, seppur sia partita una caccia all’uomo in tutto lo Stato.

La polizia avrebbe identificato come autore dell’attacco un ragazzo di 18 anni, datosi alla fuga subito dopo l’aggressione.

“Giustizia sarà fatta. – ha dichiarato intervistato da The Guardian il sindaco di Leland, John Lee – Non siamo una città violenta. Un evento così non è mai successo qui”.

Il senatore Simmons, parlando di “violenza senza senso”, commenta: “Stiamo assistendo a una proliferazione delle pistole in circolazione”.

La sparatoria in Mississippi è avvenuta a poche ore di distanza da quella di Giessen in Germania, dove un uomo ha aperto il fuoco nella piazza del Mercato, ferendo diverse persone.