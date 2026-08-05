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Un fermo per duplice tentato omicidio e porto abusivo di armi il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri nella provincia di Caltanissetta. Un uomo di 55 anni, originario di Riesi, è stato sottoposto a fermo dopo essersi presentato spontaneamente presso la Casa Circondariale di Enna, in seguito a un grave episodio avvenuto nella mattinata di lunedì. Secondo quanto ricostruito, l’uomo sarebbe gravemente indiziato di aver aggredito con arma da fuoco e coltello due concittadini, una donna di 40 anni e un uomo di 58 anni, entrambi di Riesi.

Le indagini e il fermo del sospettato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Caltanissetta e il Reparto Territoriale di Gela hanno eseguito il fermo nella mattinata odierna. L’indagato, un 55enne di Riesi, si è presentato spontaneamente presso la Casa Circondariale di Enna. Il provvedimento di fermo è stato notificato con l’accusa di tentato omicidio aggravato e porto abusivo di armi, a seguito di un quadro indiziario ritenuto grave dagli inquirenti.

La ricostruzione dell’aggressione

Secondo la ricostruzione fornita dalle vittime, una donna di 40 anni e un uomo di 58 anni, entrambi residenti a Riesi, i fatti si sono svolti nella mattina di lunedì. I due si trovavano a bordo dell’auto dell’uomo, ferma in una zona periferica del paese, quando sono stati avvicinati da un individuo armato di pistola. L’aggressore avrebbe esploso diversi colpi d’arma da fuoco, colpendo inizialmente l’uomo alla nuca e al braccio. Successivamente, la donna sarebbe stata raggiunta da un colpo nella zona occipitale e, subito dopo, ferita alla gola con un’arma da taglio.

L’intervento dei Carabinieri e i primi soccorsi

I Carabinieri della Stazione di Riesi sono stati allertati dal 58enne mentre, insieme all’altra vittima, si stava recando all’ospedale di Mazzarino. I militari hanno raggiunto tempestivamente il nosocomio, dove l’uomo, pur in stato confusionario, è riuscito a fornire le prime indicazioni utili per identificare l’aggressore. Le informazioni raccolte hanno permesso di avviare immediatamente le indagini.

Le indagini e la svolta

Le successive indagini, condotte dai Carabinieri con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia”, hanno portato all’acquisizione di ulteriori elementi indiziari. Le ricerche, proseguite senza sosta sul territorio, hanno trovato una svolta nella mattinata odierna, quando il sospettato si è presentato spontaneamente presso la Casa Circondariale di Enna.

Il quadro giudiziario

L’intera vicenda è attualmente oggetto di approfondimento investigativo, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Caltanissetta, che coordina le indagini. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla Costituzione, per l’indagato vale il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

IPA