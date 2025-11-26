Sparatoria e paura vicino alla Casa Bianca, diverse persone rimaste ferite: fermato un sospettato

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Paura ad un isolato di distanza dalla Casa Bianca. A Washington è in corso una sparatoria nella quale si registrano diverse persone ferite. Le informazioni sono ancora sommarie. Secondo la Cnn tra le persone colpite ci sarebbe anche un membro della Guardia Nazionale. Gli agenti avrebbero fermato un sospettato.

Sparatoria a Washington

Come anticipato, mercoledì 26 novembre a un isolato di distanza dalla Casa Bianca ha avuto luogo una sparatoria. Le informazioni sono ancora in divenire.

La Bbc riporta che gli spari hanno portato al ferimento di alcune persone, ma l’evento avrebbe registrato anche una tragedia: due agenti della Guardia Nazionale, infatti, sarebbero morti durante il conflitto a fuoco.

