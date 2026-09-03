Sparatoria in un condominio a Minneapolis, morti e feriti in un grattacielo: ucciso il killer

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Ancora una sparatoria negli Stati Uniti, ancora morti, ancora feriti. A Minneapolis due persone sono state uccise in un condominio nel centro della città. Anche il sospettato che ha aperto il fuoco è deceduto. I feriti, dalle prime ricostruzioni, sono almeno sei, tra cui alcuni agenti della polizia intervenuti sul posto.

Sparatoria a Minneapolis: ci sono morti e feriti

La sparatoria è avvenuta all’interno di un palazzo residenziale al civico 15 di East Grant Street, nel quartiere di Loring Park di Minneapolis.

Come riferito dai media americani, tra i feriti ci sono anche tre agenti della polizia che si erano recati nel condominio dopo una segnalazione che spiegava che erano stati esplosi numerosi colpi d’arma da fuoco da parte di alcuni residenti.

Una delle vittime sarebbe l’aggressore. Ancora da capire se si sia suicidato o se sia stato abbattuto dai poliziotti.

Il blitz delle forze dell’ordine

Stando a quanto riferito la CNN, la sparatoria è stata segnalata intorno alle 16.36 ora locale. Immediatamente la polizia ha raggiunto il civico 15 di East Grant Street, entrando nel grattacielo dove ha trovato dei feriti nella hall.

Nel corso di una conferenza stampa, il sergente di polizia Garrett Parten ha spiegato che le forze dell’ordine sono entrate nell’edificio tre minuti dopo la segnalazione, trovando le vittime all’interno del grattacielo. Hanno sentito altri spari e li hanno seguiti a un piano superiore, dove hanno trovato “una foschia che limitava significativamente la loro visibilità”.

“Non sappiamo se si trattasse di fumo o se ci sia stato qualche altro evento che ha causato quella nebbia al piano superiore”, ha aggiunto Garrett Parten.

Quattro agenti hanno poi manifestato “effetti avversi” dopo essere entrati in contatto con una sostanza sconosciuta, hanno raccontato i funzionari della città, aggiungendo che tre poliziotti sono stati feriti fortunatamente in modo non grave, sebbene uno di loro abbia avuto bisogno di un intervento chirurgico a una gamba.

L’FBI: “Offriremo tutte le risorse necessarie”

L’FBI sta intervenendo e “offrirà tutte le risorse necessarie per assistere le autorità locali”. Lo ha dichiarato il direttore Kash Patel in un post sulla piattaforma social X.

I fatti di Minneapolis si sono verificati lo stesso giorno in cui è stata segnalata un’altra sparatoria alla scuola elementare Westwood Hills, a Waynesboro, nello stato della Virginia.

Un ragazzo di 19 anni, armato, è entrato con la forza nell’edificio e ha sparato ferendo un membro del personale prima di suicidarsi.

Gli episodi di ieri seguono le sparatorie di massa avvenute domenica nelle città di Chicago, Illinois, e Trenton, New Jersey, che hanno causato almeno tre morti e 18 feriti, secondo le autorità.