Sparatoria in una scuola in Brasile, un 13enne ha aperto il fuoco e ha ucciso due persone

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Un ragazzo di 13 anni ha aperto il fuoco in una scuola in Brasile. Due persone sono state uccise e diversi studenti sono rimasti feriti. La sparatoria è avvenuta all’interno dell’istituto São José di Rio Branco, capitale dello Stato brasiliano dell’Acre, nell’Amazzonia occidentale. Il giovane avrebbe usato l’arma del padre. I media riportano che il tredicenne è stato arrestato insieme al genitore.

La sparatoria in una scuola in Brasile

Secondo le prime ricostruzioni, un ragazzo di 13 anni è entrato armato nella scuola São José di Rio Branco e ha aperto il fuoco contro le persone presenti.

Molti studenti sono fuggiti e alcuni hanno cercato di nascondersi sul tetto o uscire dall’istituto.

Le vittime sarebbero due dipendenti della scuola che avrebbero tentato di fermare la sparatoria.

Diversi alunni sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dai servizi di emergenza, mentre la polizia ha isolato l’area e avviato le indagini.

L’arresto del 13enne

Il tredicenne avrebbe usato la pistola del padre. I media locali riportano che la polizia, giunta sul posto, ha arrestato il ragazzo.

Sarebbe stato fermato anche il genitore del tredicenne in quanto proprietario dell’arma da fuoco utilizzata.

Secondo la Polizia Militare di Acre, uno stato amazzonico del Brasile occidentale al confine con Perù e Bolivia, di cui Rio Branco è la capitale, l’adolescente non ha avuto difficoltà ad entrare nella scuola perché ne era uno studente.

I feriti sarebbero cinque, di cui quattro minorenni.

Dopo aver sparato diversi colpi e nonostante avesse ancora munizioni, l’attentatore si è arreso alla polizia, giunta sul posto in seguito alle richieste di aiuto.

Il dibattito sulla sicurezza in Brasile

Gli attacchi armati nelle scuole sono diventati frequenti negli ultimi anni in Brasile.

L’episodio ha provocato forte commozione nello Stato amazzonico e riacceso il dibattito sulla sicurezza nelle scuole del Paese, dopo una serie di episodi violenti registrati negli ultimi anni.

Secondo lo studio “Attacchi di estrema violenza nelle scuole brasiliane“, realizzato da ricercatori dell’Università Statale di San Paolo e dell’Università di Campinas, tra il 2001 e il 2024 sono stati registrati 42 attacchi armati nel Paese, che hanno causato 38 morti.

Il 64% di questi attacchi si è verificato tra il 2022 e il 2024, con dieci attacchi nel 2022, dodici nel 2023 e cinque nel 2024.