Tragedia in Thailandia, uccide i nonni poi va a scuola e spara su professori e compagni: 8 morti e 22 feriti

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Spari in una scuola della Thailandia. È accaduto nel distretto di Bang Kruai, nella provincia di Nonthaburi, a nord di Bangkok. Uno studente è entrato nell’edificio armato e ha aperto il fuoco: 8 morti e diversi altri studenti sono rimasti feriti. L’attentatore ha compiuto la strage dopo aver ucciso i nonni, poi si è tolto la vita prima dell’arrivo della polizia, che lo ha identificato come un iscritto all’istituto. Avrebbe usato l’arma del nonno.

Spari a scuola, il bilancio drammatico: 8 morti

Nel distretto di Bang Kruai, uno studente, che è stato identificato tra le vittime per la divisa da educazione fisica, ha aperto il fuoco contro insegnanti e compagni nella mattinata di venerdì 7 agosto.

L’alunno, si presume di terza media, era armato di pistola calibro 9mm. Si sarebbe barricato al terzo piano dell’edificio: il tenente colonnello Dechrapee Kongdee, comandante della polizia provinciale di Nonthaburi, ha confermato alla Reuters che si sarebbe suicidato.

Il bilancio del gesto, ancora senza un movente, è di 8 morti: 3 studenti, 3 professori e l’attentatore.

Ci sarebbero anche diversi feriti, 22 secondo il Bangkok Post, dei quali 9 in modo grave.

L’attentatore avrebbe sparato 26 colpi, riferisce il Guardian.

Il racconto di un testimone

Raggiunto dai media, uno studente 18enne della scuola ha spiegato che all’inizio sembrava come se qualcuno stesse lanciando dei petardi o sbattendo un oggetto pesante: "Non ho pensato che fosse una pistola".

Ha poi aggiunto: "Si sono sentiti molti spari. Poi è calato il silenzio. Poi è ricominciato". Il suono dei colpi racconta il movimento del killer all’interno della struttura.

Gli studenti sono fuggiti in massa dalla scuola Debsirin Nonthaburi, nella periferia nord-occidentale di Bangkok. Polizia e ambulanze sono arrivate quando il gesto estremo dell’attentatore era già stato compiuto.

L’omicidio dei nonni prima della strage

La polizia, citata da Afp, ha aggiunto che lo studente autore della strage avrebbe ucciso in realtà 8 persone.

Nel conteggio sono compresi i nonni, freddati entrambi con l’arma del nonno, usata anche nella scuola.

Il precedente

Gli attacchi nelle scuole non sono molto diffuse, se si escludono i dati degli Stati Uniti. In Thailandia di recente si era però verificato un altro episodio simile.

È accaduto lo scorso febbraio, quando nel distretto di Hat Yai, nel sud della Thailandia, un ragazzo di 17 anni armato di pistola ha sparato ferendo un insegnante e una ragazza. Le due persone sono fortunatamente sopravvissute, mentre il sospettato è stato fermato.

Il diciassettenne, per compiere il gesto, aveva rubato l’arma a un agente di polizia. In Thailandia il possesso di armi da fuoco è severamente regolamentato e, soprattutto dopo i fatti del 2022 – quando un ex agente di polizia uccise 36 persone, tra cui 22 bambini, in un asilo nido – simili reati sono puniti con grande severità.