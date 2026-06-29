Sparatoria nella fan zone dei Mondiali 2026 a San José in California, un morto e un ferito: rischia la vita

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

C’è stata una sparatoria in un popolare luogo d’intrattenimento a San Josè in California che ospitava una fan zone dei Mondiali 2026. Il bilancio è di un morto e un ferito grave. La Polizia ha spiegato in una nota che, nel corso delle indagini, stanno considerando l’episodio come un “omicidio”.

La nota della polizia sulla sparatoria a San Josè in California

L’ufficio stampa della Polizia di San Josè ha diffuso una nota su X sull’accaduto. Nel messaggio si legge: “Le unità stanno attualmente indagando su una sparatoria nell’area di N Market St e W Santa Clara St. Una vittima è stata dichiarata deceduta sul posto. La seconda vittima è stata trasportata in un ospedale locale con ferite che mettono in pericolo la vita. L’incidente viene indagato come omicidio“.

Gli agenti hanno spiegato, inoltre, che “diverse strade circostanti sono state chiuse”, pregando le persone “di evitare l’area e di utilizzare percorsi alternativi”.

La ricostruzione sulla sparatoria alla fan zone dei Mondiali 2026 a San Josè

L’agenzia Reuters ha riferito che la sparatoria è avvenuta a San Pedro Square a San Josè, California, in un popolare luogo di intrattenimento che ospitava una fan zone dei Mondiali 2026.

Al momento della sparatoria, non c’era alcuna partita proiettata dal momento che erano già tutte terminate.

Le testimonianze sulla sparatoria a San Josè

Un giornalista di Reuters presente sul posto ha raccontato di aver visto una forte presenza di polizia e una persona su una barella, parzialmente coperta da un lenzuolo bianco, che veniva portata via di fretta dall’area da persone in uniforme.

La zona è stata transennata e la maggior parte dei bar sono stati chiusi dopo la sparatoria.

Una guardia di sicurezza, che ha preferito rimanere anonima perché non autorizzata a parlare con i media, ha dichiarato di aver visto la persona ferita in difficoltà: “Continuava a gemere e lamentarsi. C’era del sangue attorno al collo e alla parte alta della schiena”.

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