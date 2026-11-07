Sparatoria nella piazza di Cracovia in Polonia con morti e feriti, fermato il presunto responsabile

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Sparatoria nella piazza del Mercato di Cracovia, nel sud della Polonia. Il bilancio parla di almeno cinque morti e di una decina di ferite. Secondo le prime informazioni, nella piazza era in corso una manifestazione antigovernativa. I colpi sono stati esplosi da un’auto in transito. Tra i feriti ci sarebbero anche due agenti di polizia. Il presunto responsabile, raggiunto da colpi di arma da fuoco sparati dagli agenti, è stato fermato e si trova in ospedale.

Spari a Cracovia, ferito il presunto responsabile

Come riportato da Polsat News, che cita un portavoce dei vigili del fuoco, i colpi sarebbero stati esplosi da un’auto in transito in piazza del Mercato, a Cracovia, intorno alle 15 di sabato 7 novembre. All’interno del mezzo un uomo dotato di un’arma militare e vestito con una mimetica.

La polizia ha immediatamente invitato le persone presenti nella zona del centro storico della città a trovare riparo in luoghi sicuri. Lo sparatore è stato a sua volta ferito dagli agenti ed è stato poi portato in ospedale.

ANSA

L’attentatore di Cracovia ha detto di aver sparato a caso

Il responsabile avrebbe già risposto alle prime domande degli inquirenti, ammettendo di aver sparato a caso. La piazza era molto affollata vista la concomitanza di una manifestazione politica, ma i motivi dell’aggressione non sono ancora stati resi noti. Sul luogo della sparatoria sono intervenute le forze dell’ordine, i paramedici e un’eliambulanza.

Il premier polacco Donald Tusk: “Sono stato informato dal ministro degli interni della sparatoria, la polizia sta indagando”. La ricostruzione dell’accaduto è ancora in corso, ma iniziano a emergere i primi dettagli.

Secondo quanto riferito ai media dal capitano Hubert Ciepy, portavoce del comandante dei vigili del fuoco della regione della Piccola Polonia, poco dopo le 15 ora locale alcuni colpi d’arma da fuoco sarebbero stati esplosi da un’auto in movimento. Le forze dell’ordine hanno intanto invitato i residenti della zona a non lasciare le proprie abitazioni.

Lo scontro politico tra governo e presidente della Repubblica in Polonia

La sparatoria si inserisce in un clima di crescente tensione politica in Polonia, dove da settimane è in corso un duro confronto tra il governo del premier europeista Donald Tusk e il presidente della Repubblica Karol Nawrocki, sostenuto dai conservatori del PiS.

Al centro dello scontro ci sono il controllo delle istituzioni e la riforma della giustizia, con particolare riferimento alla Corte costituzionale, un confronto che ha già portato nelle scorse settimane migliaia di cittadini in piazza. Lo scontro ha portato alla sospensione di Bogdan Swieczkowski, presidente della Corte Costituzionale, una scelta appoggiata dal governo.

Le contrapposizioni hanno alimentato manifestazioni di protesta e accuse reciproche tra maggioranza e opposizione. Secondo i media polacchi, nella piazza era in corso una manifestazione contro il governo, ma per il momento non è possibile collegare direttamente l’accaduto alla tensione politica che la Polonia sta vivendo.

Il responsabile avrebbe 25 anni

Avrebbe agito da solo il sospettato della sparatoria nel centro di Cracovia, in Polonia, che ha provocato almeno cinque vittime e oltre dieci feriti, tra cui due agenti di polizia. Si tratta di un giovane di 25 anni che, secondo quanto riferito dalla radio polacca Rmf Fm, avrebbe raggiunto la piazza principale della città a bordo di una Subaru nera priva di targa. Una volta arrivato, avrebbe aperto il fuoco indiscriminatamente sui passanti utilizzando un fucile semiautomatico AR-15. Il sospettato indossava una divisa militare mimetica.