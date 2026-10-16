Sparatoria nella scuola elementare in Oregon, 5 morti: 16enne uccide insegnante e 3 bambini di 5, 8 e 11 anni

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Sparatoria in una scuola elementare a Bend, in Oregon, negli Stati Uniti: ci sono morti e feriti. Quattro le vittime tra cui un insegnante e tre bambini di 5, 8 e 11 anni, almeno due i feriti ancora in gravi condizioni. Ad aprire il fuoco nel complesso scolastico è stato un 16enne del posto poi ucciso a sua volta, prima che la polizia arrivasse sul posto.

Sparatoria in una scuola elementare in Oregon

È di cinque morti il tragico bilancio di una sparatoria in una scuola elementare dell’Oregon. Un ragazzo del posto, di 16 anni, ha ucciso quattro persone (un insegnante e tre bambini), prima di essere neutralizzato da una persona la cui identità non è stata ancora rivelata dalle forze dell’ordine.

Ci sono anche dei feriti: un altro bambino di 7 anni e un insegnante di 58 risultano essere ricoverati in ospedale in gravi condizioni.

Morti tre bambini e un insegnante

I fatti si sono svolti alle 13 ora locale a Bend, cittadina dell’Oregon di 100mila abitanti, lungo la costa nord-occidentale del Paese. Qui, alla Silver Rail Elementary School, un ragazzo sedicenne, residente della città, armato di fucile ha aperto il fuoco nel parcheggio della scuola colpendo un’auto davanti all’edificio. Quindi, sempre a furia di proiettili, è riuscito a farsi largo nel complesso scolastico, nonostante questo fosse chiuso a chiave.

Entrato, ha proseguito a sparare all’impazzata. Dopo pochi minuti, all’arrivo sul posto della polizia, il soggetto era già morto dopo che un “membro della comunità lo aveva inseguito nella scuola e gli aveva sparato, uccidendolo”, fanno sapere le forze dell’ordine.

Non c’era più niente da fare per le 4 vittime, un insegnante e tre bambini di 5, 8 e 11 anni.

Le indagini

È stata aperta un’indagine sul nuovo episodio di violenza armata negli Stati Uniti e a essa collabora anche l’Fbi.

Gli agenti stanno cercando di capire quale sia stato il movente dell’attacco e se il giovane conoscesse qualcuno nella scuola elementare Silver Rail che accoglie ogni giorno circa 450 alunni dall’asilo fino alla quinta elementare e quindi tra i 5 e gli 11 anni.

Come detto, non è ancora noto chi abbia ucciso l’autore della sparatoria. Alcune fonti parlano di un passante presente sul posto che ha rincorso il soggetto nell’edificio per sventare una carneficina che avrebbe potuto avere contorni ancora più tragici. Per altre, invece, a colpirlo sarebbe stato uno dei genitori dei ragazzini. Di certo questa persona è stata definita “eroica” dalla governatrice dell’Oregon, Tina Kotek, durante una conferenza stampa.

I numeri delle stragi nelle scuole

“Oggi è un giorno terribile per la nostra comunità. La scuola dovrebbe essere un posto sicuro, dove i bambini possono imparare”, ha detto la sindaca di Bend, Melanie Kebler. L’ex sindaco, Jeff Eager, ha definito la sparatoria un evento “inimmaginabile”. L’uomo ha precisato come la scuola sia stata costruita di recente e fosse all’avanguardia in termini di sicurezza.

“Molte persone si trasferiscono a Bend da città più grandi proprio perché qui si vive tranquillamente e perché esistono ottime scuole che si possono raggiungere a piedi insieme ai propri figli. È impensabile che una cosa del genere possa accadere qui”, ha spiegato alla Cnn.

Secondo i dati forniti dalla stessa emittente, la tragedia alla Silver Rail Elementary rappresenta la trentaseiesima sparatoria avvenuta quest’anno all’interno di un istituto scolastico.