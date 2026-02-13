Spari a Brugherio vicino Monza, due uomini feriti gravemente e un fermo: forse una lite condominiale
Spari tra vicini di casa a Brugherio, nel Monzese: due uomini ricoverati in codice rosso dopo essere stati colpiti da un 60enne al culmine di una lite
Lite tra vicini finita a colpi d’arma da fuoco a Brugherio, nel Monzese. Due uomini sono ricoverati in gravi condizioni dopo essere stati feriti da un 60enne, che avrebbe sparato loro al culmine di una contesa all’interno del condominio. Il presunto responsabile in stato di fermo e accusato al momento di tentato duplice omicidio.
La lite tra condomini a Brugherio
Gli spari sono stati esplosi all’interno della corte del complesso in via Lodigiana a Brugherio, nella serata di venerdì 13 febbraio.
Secondo quanto ricostruito da Il Giorno, un uomo di 60 anni avrebbe premuto il grilletto contro altri due condomini di 25 e 58 anni, durante una lite per questioni di vicinato.
I due condomini feriti dagli spari
Secondo quanto ricostruito finora, dopo aver sparato il 60enne avrebbe cercato di allontanarsi, ma è stato fermato dai carabinieri di Monza intervenuti sul posto.
Nel condomino sono arrivate anche due ambulanze e un’automedica, per prestare i primi soccorsi ai due feriti.
Uno di due è stato trasportato al vicino ospedale San Gerardo, mentre l’altro uomo è stato trasferito in elisoccorso in un’altra struttura sanitaria lombarda.
Entrambi sono ricoverati in codice rosso, ma le loro condizioni sono ancora chiare.
Le indagini
Nel luogo della lite finita nel sangue sono in corso le indagini dei carabinieri, al lavoro sui rilievi per i bossoli esplosi dalla pistola, che sarebbe stata sequestrata.
Sulla vicenda vige il massimo riserbo, ma secondo le prime testimonianze raccolte alla base della lite ci sarebbero anche vecchie ruggini tra vicini.