Spari a Ischia, uccide l'ex suocera e il nuovo compagno e prova ad ammazzare l'ex moglie: infine si suicida

Duplice omicidio a Ischia, in località Cuotto di Forio, in una strada trafficata dove si trovano un bar e un albergo: un uomo di 69 anni ha seguito alcune persone che stavano passeggiando, poi ha estratto una pistola e ha sparato diversi colpi uccidendo l’ex suocera e il suo nuovo compagno. L’uomo ha sparato anche all’ex moglie, che è rimasta ferita. Infine si è suicidato sparandosi in testa. Il movente, come è evidente, è di tipo passionale.

Colpi di pistola a Ischia

La tragedia si è consumata attorno alle 18.30 di sabato 16 agosto, in via Provinciale Panza, all’altezza del civico 350.

Il 69enne si è avvicinato all’ex suocera di 62 anni, di nazionalità ucraina, e al suo compagno di 48 anni e li ha freddati con diversi colpi di pistola.

Forze dell’ordine sul luogo dell’omicidio a Ischia: un vicoletto in zona Cuotto a Forio d’Ischia

Ex moglie ferita

La sua ex moglie di 42 anni, anche lei ucraina, si è immediatamente data alla fuga. L’uomo l’ha inseguita sparando.

Credeva di averla uccisa, ma l’ex era solo rimasta ferita. Infine, puntandosi la pistola alla tempia, con un ultimo colpo l’uomo si è ucciso.

Ora la donna, unica superstite di un pomeriggio di sangue, è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno, sempre sull’isola d’Ischia.

Il posto è stato immediatamente raggiunto dalle forze dell’ordine, allertate da numerose segnalazioni. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Ischia. Sul posto anche polizia, vigili urbani e volontari. La zona è stata completamente bloccata e resa inaccessibile.

Il video subito dopo gli spari

Il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli ha diffuso un video su Facebook e Instagram girato subito dopo la tragedia.

“Pensare che un uomo decida di arrivare armato sull’isola per compiere una strage sottolinea ancora una volta quanto sia fondamentale intensificare i controlli specie nel periodo estivo”, ha commentato il parlamentare.

Poi il cordoglio: “Mi stringo al dolore di questa famiglia distrutta dalla follia di un criminale”.

