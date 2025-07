Spari a Manhattan, Erin Burnett giornalista della CNN nella bufera per la frase sul killer "forse bianco"

Critiche contro Erin Burnett, una giornalista della CNN che, mentre parlava degli spari a Manhattan, ha riferito che l’uomo armato che ha ucciso un poliziotto di New York e altre tre persone, era “probabilmente bianco”. L’affermazione è arrivata dopo aver visionato i primi filmati delle telecamere di sicurezza pubblicati subito dopo la strage di Shane Tamura.

Cosa ha detto la giornalista Erin Burnett

Nelle immagini si vede Tamura, 27 anni, in giacca e cravatta, immortalato in pieno giorno mentre entra al 345 di Park Avenue con un fucile AR-15 della Palmetto State Armory in mano.

La conduttrice della CNN Erin Burnett ha dichiarato che la polizia sapeva che l’uomo armato aveva “occhiali da sole, baffi, un uomo, probabilmente bianco” durante una trasmissione poco dopo la sparatoria.

Getty Images

La giornalista Erin Burnett

Nelle foto in circolazione di Tamura con l’AR-15, tuttavia, sembra che l’uomo avesse una carnagione più scura o con un’etnia ambigua.

Burnett è stata inondata di critiche per aver detto invece che forse l’aggressore era “bianco”.

Cosa hanno scritto gli haters contro Burnett

“Potrebbe essere un sacco di cose diverse, praticamente qualsiasi cosa TRANNE che bianco“, ha scritto qualcuno sotto un post sui social.

Oppure “Perché odia così tanto le persone bianche? Non si è guardata allo specchio?”, è uno dei commenti su X. C’è poi chi l’ha accusata di prendere ordini ancora dall’ex presidente Barack Obama e chi sostiene abbia detto l’ennesima bugia o che la giornalista sia una razzista.

Altri accusano tutta la CNN di non riportare la verità sulla vicenda.

Ma ci sono anche utenti che invece ritengono non sia così importante l’etnia di Tamura.

Chi è Erin Burnett

Erin Burnett è una giornalista americana conduttrice di Erin Burnett OutFront sulla CNN. In precedenza ha lavorato per CNBC come co-conduttrice di Squawk on the Street e conduttrice di Street Signs.

Burnett ha condotto il suo show sulla CNN in diretta dal confine tra Mali, Afghanistan, Ruanda, Emirati Arabi Uniti e Israele. Ha anche fatto reportage da Cina, Ucraina e Pakistan per il programma.

Mentre lavorava alla NBC, Joe Scarborough l’ha soprannominata “la Superstar Internazionale” per il suo lavoro su numerosi documentari girati in Etiopia, Libia, Repubblica Democratica del Congo, Nigeria, Russia, Emirati Arabi Uniti, Giordania e India.

Nel corso della sua carriera si è concentrata molto sul giornalismo in Medio Oriente.