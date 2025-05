Spari a Napoli in via Genova vicino alla stazione, colpito un uomo: trasportato all'ospedale Pellegrini

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Spari in pieno giorno nel centro di Napoli. Un uomo è stato ferito a colpi di pistola in via Genova nella zona della stazione centrale, dopo essere stato soccorso è stato trasportato all’ospedale Pellegrini. Sul posto è intervenuta la polizia, in corso le indagini per chiarire la dinamica di quanto avvenuto.

Spari a Napoli in via Genova

L’episodio è avvenuto nella mattinata di lunedì 19 maggio nel centro di Napoli.

Spari sono stati uditi in via Genova, nei pressi della stazione centrale e di piazza Garibaldi. Lo riporta Il Mattino.

Uomo ferito a colpi di pistola

Un uomo è rimasto ferito, raggiunto alla gamba da almeno un colpo di pistola.

Stando alle prime informazioni, sembra che fosse in sella a uno scooter quando è stato colpito.

Soccorso, il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini per le cure del caso.

Non sono ancora note le sue condizioni di salute, così come le sue generalità.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia del commissariato di Poggioreale, che hanno avviato le indagini ed effettuato tutti i rilievi del caso.

Ancora tutta da chiarire la dinamica di quanto accaduto: forse un agguato oppure un tentativo di rapina andato male.

Il Mattino riferisce che l’uomo rimasto ferito aveva un orologio Rolex al polso.