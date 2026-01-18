Spari a Napoli per le strade del rione Sanità, feriti due ragazzi sullo scooter: 19enne in pericolo di vita

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Spari nel rione Sanità a Napoli, dove due ragazzi di 20 e 19 anni sono stati feriti da alcune persone in sella a uno scooter. Il più giovane è stato colpito da un proiettile al torace, che gli ha perforato un polmone. Al momento è ricoverato in gravissime condizioni in rianimazione: sarebbe in pericolo di vita. Dalle prime ipotesi degli inquirenti, l’episodio potrebbe essere riconducibile a un regolamento di conti tra bande di giovani.

Gli spari nel rione Sanità

I colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi intorno alle 3 della notte tra sabato 17 e domenica 18 gennaio, vicino alla basilica di Santa Maria della Sanità.

Secondo quanto ricostruito da Repubblica, a sparare a distanza ravvicinata contro i due ragazzi sarebbero stati alcuni individui in sella a uno scooter, incrociando i rivali mentre percorrevano via San Vincenzo, probabilmente anche loro su un motorino.

I due ragazzi feriti a Napoli

Ad avere la peggio è stato il più giovani dei due, un 19enne residente a Giugliano, comune del Napoletano, ferito gravemente al torace con un interessamento dorsale: il proiettile avrebbe trapassato il polmone.

Portato d’urgenza ospedale Vecchio Pellegrini, il ragazzo è stato stabilizzato al pronto soccorso per essere subito trasferito nel reparto di Rianimazione. Come riferito dai medici, è in prognosi riservata, tra la vita e la morte.

Meno gravi le condizioni dell’amico di 20 anni, residente nel rione Sanità, che è stato colpito al braccio sinistro: il proiettile è entrato e uscito, permettendo le dimissioni all’alba del paziente, che è però tornato in ospedale in mattinata per il forte dolore.

Possibile scontro tra bande

Sugli spari in centro a Napoli sono in corso le indagini della squadra Mobile, coordinate al momento dalla Dda, che ipotizza uno scontro tra bande locali formate da giovani e anche minori.

I due ragazzi feriti sarebbero già noti alle forze dell’ordine per piccoli reati, ma non sarebbero legati a clan della camorra. Dai rilievi della polizia scientifica sul posto risultano diversi colpi d’arma da fuoco esplosi anche per un centinaio di metri, alcuni dei quali hanno mandato in frantumi il cruscotto posteriore di una smart nera parcheggiata in strada.

Una dinamica che farebbe pensare a un inseguimento. Al momento non sarebbe possibile escludere che anche le due vittime fossero armate.

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha comunicato di seguire con la massima attenzione la vicenda e di aver immediatamente disposto un’intensificazione delle misure di controllo e di vigilanza nell’area interessata.

“Il rafforzamento del dispositivo di sicurezza – si legge in una nota – prevede servizi mirati di prevenzione e controllo del territorio per contrastare ogni forma di illegalità. L’episodio sarà oggetto di approfondimento e analisi nel corso della prossima riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, per l’adozione di eventuali ulteriori misure”