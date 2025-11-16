Spari a New York, Kris Boyd dei Jets colpito da una pallottola: come sta la stella del football americano

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Kris Boyd, cornerback dei New York Jets, è ricoverato in condizioni critiche dopo essere stato colpito da un proiettile a Midtown Manhattan. Spari sono stati esplosi nella notte in West 38th Street, nei pressi della Seventh Avenue. Gli agenti del NYPD accorsi sul posto hanno trovato il 29enne accasciato a terra.

Kris Boyd ferito a New York

Gli spari sono stati esplosi attorno alle 2:00 del mattino di domenica 16 novembre. Le autorità non hanno diffuso l’identità della vittima, ma diversi media statunitensi (tra cui Cbs, Bbc e il New York Post) riportano che si tratta di Kris Boyd.

Anche i Jets hanno diffuso una nota in cui affermano di essere a conoscenza della situazione e di non poter fornire ulteriori commenti.

Midtown Manhattan, New York – Cordone di polizia sul luogo in cui il cornerback dei New York Jets, Kris Boyd, è stato ferito gravemente

Secondo quanto riferito da fonti della polizia alla Cbs, gli spari sarebbero il risultato di una discussione tra due gruppi di persone che stavano uscendo da un club della zona. Uno degli individui coinvolti avrebbe estratto una pistola e sparato due colpi, uno dei quali ha raggiunto il giocatore al torace o all’addome.

La polizia riferisce che l’aggressore è riuscito a fuggire e, secondo Abc News, sarebbe stato visto allontanarsi a bordo di una Bmw blu. Al momento non ci sono arresti e non è stata diffusa alcuna descrizione del sospetto.

Come sta Kris Boyd

Il ferito è stato trasportato d’urgenza al Bellevue Hospital, dove è stato dichiarato in condizioni critiche ma stabili. L’indagine è ancora in corso e gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le riprese delle telecamere della zona.

Il sindaco di New York Eric Adams ha espresso la sua vicinanza al giocatore, ricordando che, pur essendo le sparatorie ai minimi storici a New York, la violenza armata continua a mietere vittime e a cambiare vite.

Anche i compagni di squadra dei Jets hanno manifestato il loro sostegno. Il linebacker Jermaine Johnson ha pubblicato un messaggio di preghiera sui social, mentre centinaia di tifosi hanno condiviso auguri di pronta guarigione.

Chi è Kris Boyd

Originario del Texas, Boyd ha giocato a livello universitario con i Longhorns prima di essere scelto nel Draft Nfl 2019 dai Minnesota Vikings. Ha successivamente militato negli Arizona Cardinals e negli Houston Texans. A marzo ha firmato un contratto annuale con i Jets, ma un infortunio alla spalla riportato durante gli allenamenti di agosto lo aveva costretto fra le riserve.

La squadra non aveva in programma una partita per domenica, essendo reduce dalla sconfitta contro i New England Patriots nel Thursday Night Football.