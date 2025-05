Spari a Noto per strada in una rissa durante l'Infiorata, arrestati due ragazzi e denunciato un minorenne

Rissa finita a colpi di arma da fuoco in pieno centro storico a Noto, durante l’Infiorata. Due ragazzi sono stati arrestati e un minorenne è stato denunciato dalla polizia dopo gli spari esplosi per strada nel comune del Siracusano, nei giorni dei festeggiamenti primaverili in omaggio al Corpus Domini. I colpi di pistola non avrebbero provocato feriti, ma una persona ha dovuto ricorrere alle cure dell’ospedale per una lesione alla testa.

Gli spari a Noto

Secondo quanto ricostruito finora, gli spari si sono verificati nella notte tra sabato 17 e domenica 18 maggio, in prossimità di un locale di via Rocco Pirri, a due passi da corso Vittorio Emanuele, nel pieno centro storico di Noto.

In questo pub, luogo di incontro per molti giovani del paese, si è radunato un gruppo numeroso di ragazzi, tra i quali è scoppiata una lite per motivi ancora da chiarire. La rissa è degenerata quando sono stati esplosi alcuni colpi di pistola.

Gli arresti

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Noto, dopo aver sentito gli spari. All’arrivo delle volanti tre ragazzi si sarebbero dati alla fuga: due sono stati bloccati e arrestati, mentre un minorenne è stato denunciato. La pistola da cui sarebbero stati esplosi i colpi è stata sequestrata.

Da quanto riportato dalle testate locali, i due fermati, un 23enne e un 21enne già noti alle forze dell’ordine, sono stati posti agli arresti domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria, con l’accusa di rissa, violazione della sorveglianza speciale e porto di arma da fuoco.

Il minorenne di 17 anni è stato denunciato per rissa.

La violenza tra giovani

Nella rissa ci sarebbe stato un ferito, medicato in ospedale per un colpo alla testa, ma, nonostante non abbia provocato vittime da arma da fuoco, l’episodio accende nuovamente i riflettori sulla violenza tra i giovani siciliani dopo la strage di Monreale.

Nel comune del Palermitano, Andrea Miceli, Salvatore Turdo e Massimo Pirozzo, sono stati uccisi durante una rissa avvenuta nella sera del 27 aprile. Per il triplice omicidio sono stati arrestati altri tre ragazzi, Mattias Conti, Salvatore Caruso e Samuele D’Acquisto.