Spari a Paullo dopo una lite a Milano, 37enne in codice rosso per difendere il figlio: fermato un 20enne

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Si era presentato sotto casa di un 17enne a Paullo con in pugno una pistola per regolare i conti, ma si è trovato di fronte il padre, contro cui ha sparato lo stesso. Un 20enne è stato fermato con l’accusa di tentato omicidio nei confronti di un 37enne, ricoverato in codice rosso dopo essere stato colpito all’inguine da un proiettile. La spedizione punitiva sarebbe nata da una lite per futili motivi a Milano.

La spedizione punitiva dopo la lite a Milano

Il 20enne sarebbe andato insieme a un amico a bussare alla porta del 17enne con cui aveva avuto una discussione sui Navigli, nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 agosto.

Arrivato davanti all’abitazione di Paullo, comune alle porte di Milano, avrebbe chiesto un confronto con il rivale, ma a scendere da casa è sceso il padre.

ANSA

Gli spari a Paullo

Dopo uno scambio con il 37enne di origini marocchine, il giovane milanese non ha esitato a fare fuoco, colpendo l’uomo all’inguine.

Il ferito è stato soccorso dal personale del 118 chiamato sul posto e trasportato con l’ambulanza in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda.

Nonostante la grave ferita, il papà non è mai stato in pericolo di vita e sarebbe fuori pericolo.

Il fermo per tentato omicidio

In seguito allo sparo sono subito scattate le ricerche dei carabinieri della stazione di Tribiano e della Sezione sperativa della compagnia di San Donato, del 20enne sospettato dell’agguato.

Grazie anche alle analisi dei video delle telecamere di sorveglianza della zona, il ragazzo è stato identificato e rintracciato con un’indagine lampo a Lonate Pozzolo, nel Varesotto, dove si stava nascondendo a casa di un conoscente.

Nei suoi confronti è stato eseguito il fermo con l’accusa di tentato omicidio.