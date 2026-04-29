Spari a Roma il 25 aprile, fermato Etihan Bondi della "Comunità ebraica": è accusato di tentato omicidio

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Un giovane sui 20 anni della Comunità ebraica è stato fermato dalla Digos a Roma perché sospettato degli spari con una pistola ad aria compressa contro due manifestanti dell’Anpi al termine del corteo del 25 aprile, nei pressi di Parco Schuster. I due, un uomo e una donna, sono rimasti feriti lievemente. Il giovane si chiama Etihan Bondi ed è stato individuato grazie a telecamere e testimonianze. Avrebbe agito in scooter sparando almeno tre colpi. È accusato di tentato omicidio. Ha dichiarato di essere della Brigata Ebraica.

Spari contro l’Anpi

Chi ha sparato contro i manifestanti ha agito a bordo di uno scooter, con giacca mimetica e casco integrale, esplodendo almeno tre colpi con una pistola da soft air.

I manifestanti avevano al collo il fazzoletto rosso dell’Anpi. L’uomo, il 66enne Nicola Fasciano, è stato ferito vicino al collo e alla guancia mentre la donna, la 62 enne Rossana Gabrieli, alla spalla.

ANSA

I due sono marito e moglie. Entrambi hanno riportato lievi escoriazioni e sono stati medicati dal 118 sul posto.

I dettagli sul vestiario dell’aggressore sono stati resi noti dalle vittime. Mentre l’elemento determinante per le indagini è arrivato dalla targa dello scooter bianco guidato dal ragazzo, ripresa da alcune telecamere di videosorveglianza.

Le indagini

Si indaga ora per comprendere il movente esatto del gesto, ma il fatto che l’aggressione sia avvenuta durante il corteo del 25 aprile e che le vittime fossero attivisti dell’Anpi orienta al momento l’inchiesta verso il probabile movente politico.

Il giovane fermato è stato condotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida del fermo.

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