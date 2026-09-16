Spari a Roma in zona Prati, si costituisce il presunto cecchino che ha colpito Cristina Stillitano

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Il cecchino che per giorni ha terrorizzato la zona Prati di Roma ha ora un volto. Le generalità non sono ancora state divulgate, ma nella serata di mercoledì 16 settembre un uomo si è presentato presso i carabinieri della compagnia di San Pietro insieme al suo avvocato, e si è costituito. Si tratterebbe di un 50enne disoccupato, che per il momento non è in grado di spiegare il suo gesto. L’uomo avrebbe ferito la scrittrice Cristina Stillitano e almeno un’altra donna sparando piombini con una carabina ad aria compressa.

Il cecchino si è costituito

La notizia è dell’ultima ora. Come riporta Corriere della Sera, nella serata del 16 settembre un uomo si è presentato presso la caserma dei carabinieri di San Pietro e si è costituito.

L’uomo è stato accompagnato dall’avvocato Giacomo Balzarelli e in queste ore è sotto interrogatorio con il pm Alessandra D’Amore. Il sedicente cecchino, per il momento, non è stato in grado di fornire il movente delle azioni a lui contestate.

Secondo le prime informazioni, sarebbe stato proprio il legale a spingere il suo assistito a consegnarsi alle autorità. Si tratta di un 50enne disoccupato.

Davanti ai carabinieri e al procuratore, il reo confesso si è presentato confuso. La Procura di Roma potrebbe contestargli il reato di tentato omicidio – secondo il Corriere – ma il procuratore aggiunto Giuseppe Cascini per il momento ha aperto un fascicolo per lesioni. I carabinieri avevano già concentrato sul 50enne le loro ricerche, dopo aver stretto il cerchio grazie ai controlli presso le armerie della zona.

Le indagini sull’incubo di Prati

Come anticipato, poco prima dell’arrivo dell’uomo in caserma i militari avevano già ristretto il cerchio intorno a lui dopo aver mappato tutte le armerie della zona. Dai controlli era risultato che nei primi giorni di settembre, in uno degli esercizi commerciali individuati, era stata conclusa la transazione per l’acquisto di una carabina ad aria compressa.

Contestualmente, il Reparto Investigazioni Scientifiche (Ris), grazie al racconto delle due presunte vittime – la commercialista Angela Perrone e la scrittrice e giornalista Cristina Stillitano – e grazie ai piombini rinvenuti nell’area in cui le donne erano state ferite, ha potuto ricostruire la traiettoria dei colpi. Così hanno circoscritto l’area di tiro – scrive Repubblica – tra due appartamenti ubicati tra il civico 18 di via della Giuliana e via Giovanni Bettolo. La mattina di mercoledì 16 settembre, infine, l’avvocato Balzarelli ha fatto pressioni sul suo assistito affinché si presentasse alle autorità.

Il ferimento di Angela Perrone e Cristina Stillitano

Due donne, la stessa arma e lo stesso civico. La prima a venire colpita dal “cecchino di Prati”, questo il nome che i media gli hanno attribuito, è stata Angela Perrone, commercialista di 57 anni. Il ferimento risale a venerdì 11 settembre. Intorno alle 21 la donna stava camminando all’altezza del civico 3 di via della Giuliana, quando all’improvviso ha avvertito “uno strano spostamento d’aria, e subito dopo un colpo a un polpaccio“, ha raccontato al Corriere della Sera.

Lunedì 14 settembre, alle 15:15, è toccato alla scrittrice e giornalista Cristina Stillitano, 49 anni, nello stesso punto in cui quattro giorni prima era stata colpita Angela Perrone. Stillitano ha raccontato la sua sventura sui social.

Per l’estrazione del proiettile, che l’ha raggiunta al braccio, è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Stillitano aveva denunciato l’episodio e la sua storia aveva insospettito Perrone, che si era riconosciuta nel suo racconto. Quindi la commercialista 57enne si era rivolta, anch’essa, ai carabinieri.

L’agenzia Dire scrive che oltre ai due casi citati, almeno altri sette ferimenti sarebbero attribuibili al cosiddetto cecchino di Prati. Le indagini continuano, nell’attesa di apprendere le possibili rivelazioni del 50enne che si è consegnato spontaneamente presso la caserma di San Pietro.