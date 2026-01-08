Spari a Salt Lake City fuori da una chiesa durante un funerale, 2 morti e 6 feriti

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Due persone sono morte e sei sono rimaste ferite da colpi di arma da fuoco sparati fuori da una chiesa a Salt Lake City, in Utah, negli Stati Uniti. L’attacco è avvenuto poco dopo la celebrazione di un funerale ma il movente non è ancora stato chiarito. La polizia sta cercando i sospettati, che sono ancora in fuga.

Sparatoria davanti a una chiesa a Salt Lake City

Nella serata del 7 gennaio, quando in Italia era notte inoltrata, due persone sono state uccise da colpi di arma da fuoco sparati all’esterno di una chiesa di confessione mormona a Salt Lake City, in Utah, negli Stati Uniti occidentali.

Nella chiesa si era appena concluso un funerale, quando una o più persone ancora non identificate hanno sparato sulle persone che stavano sostando all’esterno del luogo sacro. Erano le 7:30 di sera quando gli spari sono cominciati.

123RF Salt Lake City

La polizia di Salt Lake City sta indagando su quanto avvenuto, ma al momento non è stato possibile nemmeno capire se ci sia un solo responsabile o se l’attacco sia stato perpetrato da più persone. I responsabili sono ancora in fuga.

Le condizioni dei feriti

Nell’attacco alla chiesa a Salt Lake City sono rimaste uccise due persone, stando a quanto riportato dalla rete statunitense Abc News.

Altre sei persone sono rimaste ferite e sono state trasportate immediatamente in un vicino ospedale. Di tre di loro non si conoscono le condizioni precise. I restanti feriti sono invece in condizioni critiche.

Sam Penrod, portavoce della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni (la denominazione precisa dei mormoni) ha diffuso un comunicato dopo l’attacco: “Estendiamo le nostre preghiere a tutte le persone coinvolte in questa tragedia ed esprimiamo profonda preoccupazione per la sicurezza degli spazi sacri”.

Sale la tensione negli Usa

Il 7 gennaio è stata una giornata di particolare tensione negli Stati Uniti. A Minneapolis, in Minnesota, una donna statunitense di 37 anni è stata uccisa con un colpo di pistola alla testa da un agente dell’Ice, l’agenzia federale per l’immigrazione.

La donna stava bloccando una strada con la propria auto durante una protesta contro un raid dell’Ice, che dall’insediamento di Donald Trump ha iniziato ad arrestare anche cittadini americani, su cui tecnicamente non ha giurisdizione.

Un agente con il volto coperto ha tentato di aprire la portiera dell’auto e la donna ha avviato il veicolo cercando di spostarsi dalla strada. Un altro agente, che si trovava davanti all’angolo anteriore sinistro dell’auto, ha estratto una pistola e ha sparato alla donna attraverso il parabrezza.