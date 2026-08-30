Spari a un rave party ad Aarau in Svizzera, ci sono vittime e feriti: caccia al killer, la situazione

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Allarme in Svizzera per una serie di colpi di arma da fuoco esplosi contro la folla durante un rave party in corso nella zona di Aarau, nel canton Argovia. Sul posto dalle 3 della notte è in corso una vasta operazione di polizia per individuare e fermare l’autore degli spari. Le informazioni sono ancora poche, diverse persone sarebbero state colpite: secondo un primo bilancio diffuso dalla polizia cantonale almeno una persona è morta e altre cinque sono rimaste gravemente ferite. Non è ancora chiaro chi abbia sparato né quale sia il movente.

Spari al rave party in Svizzera

Diverse persone sono state centrate da colpi di arma da fuoco esplosi nella notte durante un rave party nel canton Argovia, nel nord della Svizzera.

I primi spari sulla folla sarebbero stati esplosi nella notte tra sabato 29 e domenica 30 agosto all’ippodromo di Aarau.

ANSA

Rsi riferisce che è in corso nell’area una vasta operazione della polizia, intervenuta in forze sul posto assieme a vigili del fuoco e soccorritori.

Gli spari all’ippodromo di Aarau in Argovia

Il quotidiano Blick riferisce che gli spari sono avvenuti prima delle 3 di notte nell’area dell’ippodromo, dove era in corso l’Aarauer Rave, un evento techno che ha riunito circa 3.500 persone.

La polizia cantonale di Argovia è intervenuta con un grande dispiegamento di forze e ha avviato le indagini.

L’area dell’ippodromo è stata chiusa, la polizia invita la popolazione a stare lontana.

Ci sono vittime e feriti

Stando a un primo bilancio diffuso su X dalla polizia cantonale, ci sarebbero un morto e cinque persone gravemente ferite.

Al momento non è ancora chiaro chi abbia sparato e quale sia il movente.

La polizia riferisce che sono in corso le ricerche nell’area dell’autore degli spari.

Notizia in aggiornamento